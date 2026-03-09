Guerra en Medio Oriente: Irán lanza misiles tras nuevo líder y crece la tensión

Conflicto en Medio Oriente

La guerra en Oriente Medio se intensificó este lunes con nuevos ataques y advertencias de escalada regional, tras el nombramiento de un nuevo líder supremo en Irán.

Las autoridades iraníes anunciaron el lanzamiento de nuevas andanadas de misiles contra Israel, en lo que constituye la primera ofensiva desde que Mojtaba Jameneí fue designado líder supremo el domingo, en sustitución de su padre, Alí Jameneí, muerto el 28 de febrero en los primeros ataques de la guerra.

La televisión estatal iraní anunció los bombardeos y mostró el fuselaje de un misil con la inscripción “A tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, una referencia religiosa chiita.

El Ejército israelí respondió anunciando “una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en el centro del país”.

Combates en Líbano entre Israel y Hezbolá

La tensión también se extendió al Líbano, donde el movimiento chiita Hezbolá informó enfrentamientos con tropas israelíes que llegaron en helicóptero al este del país.

Según el grupo, unos 15 helicópteros israelíes participaron en la operación.

La agencia estatal libanesa ANI reportó “cruentos combates” en la zona, en lo que sería la segunda incursión israelí en esa región desde el inicio del conflicto.

Ataques iraníes en el Golfo

El conflicto también impactó en el Golfo Pérsico.

El Ministerio de Salud de Baréin informó que 32 civiles resultaron heridos en un ataque nocturno con drones iraníes contra la isla de Sitra, incluidos cuatro casos graves.

Horas después, un bombardeo iraní contra la instalación petrolera de Al Ma’ameer provocó un incendio y daños materiales.

Arabia Saudita condenó los ataques y afirmó que “no pueden ser aceptados ni justificados bajo ninguna circunstancia”.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha atacado varios países aliados de Estados Unidos en la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin.

Turquía despliega aviones y China pide cautela

En medio de la escalada, Turquía anunció el despliegue de seis cazas F-16 en Chipre del Norte tras un ataque con drones registrado la semana pasada en la isla.

Por su parte, China afirmó que la designación de Mojtaba Jameneí como líder supremo es “un asunto interno de Irán” y expresó su oposición a un eventual ataque contra el nuevo dirigente.

Crecen las bajas y la presión energética

El Comando Central de Estados Unidos informó que un militar estadounidense herido en un ataque iraní el 1º de marzo falleció, elevando a siete el número de soldados de Estados Unidos muertos desde el inicio de la guerra.

En paralelo, la crisis impacta en el mercado energético. El barril de West Texas Intermediate (WTI) superó los 118 dólares, mientras el Brent subía más de 27%, hasta 118,22 dólares.

Advertencia iraní sobre el petróleo

El Ejército iraní también advirtió que podría atacar instalaciones petroleras en la región si continúan los bombardeos contra su infraestructura energética.

“Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego”, declaró el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari.

Mientras tanto, un portavoz de los Guardianes de la Revolución aseguró que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para mantener al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual del conflicto.

Con información de AFP.