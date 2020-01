Guardavidas de Montevideo se declaran en conflicto

Locales

Los guardavidas de las playas capitalinas se declararon en conflicto al cabo de una asamblea celebrada anoche, y en el entendimiento de que la Intendencia de Montevideo incumplió los compromisos establecidos durante las negociaciones llevadas adelante el año pasado.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, dijo en declaraciones a Informativo Carve que mañana viernes se anunciarán las playas que podrían quedar sin servicio.



"Todos los años se da una situación bastante compleja antes de la temporada", dijo la sindicalista, detallando que los reclamos incluyen temas como "la cantidad de guardavidas, las condiciones de trabajo, ropa, casillas, protección del personal", etc, dijo.

Ripoll lamentó que si bien se viene negociando con la Intendencia desde hace meses "no hubo una solución de fondo a eso", y asegura que los guardavidas realizan su trabajo en muy malas condiciones. "Tienen que hacer sus necesidades en un balde dentro de la casilla", refirió.

"Los compañeros, a falta de respuestas por todos esos temas se declararon en conflicto", refirió, adelantando que el viernes se anunciarán qué playas quedarían si servicio.

"Guardavidas solo no trabaja", afirmó enfática, insistiendo en que "la cantidad de compañeros no da para cubrir" los puestos.

"El encargado de playa, en algunas playas que tienen varios puestos, como Pocitos, a veces deja su rol para ser guardavida, eso no se va a hacer más", dijo. "Los guardavidas no puede ir a hacer cola al baño público y mirar por lo binoculares, cuidando a la gente al mismo tiempo", añadió.

Ripoll recordó que "hay una lista de prelación de gente que puede ingresar al servicio, pero los tiempos de la Intendencia no son los mismos que los de los y trabajadores". La sindicalista detalló que la temporada de trabajo "será larga, porque los trabajadores estarán en las playas hasta el 20 de abril por lo menos".



"En este rubro no se pueden escatimar recursos, porque se trata de la seguridad de la gente en la playa", dijo. Y si bien aclaró que "no hay paro a la vista", si la situación no se resuelve, los guardavidas podrían no bajar a las playas el domingo.

"Tienen que entrar nuevos guardavidas, un número importante, estamos muy por debajo de la cantidad necesaria", enfatizó.

La IM se comprometió a poner baños, contenedores para los guardavidas y no se ha hecho, no cumplió. Estamos al punto de que no les dieron ropa, no tienen prendas con protección UV, les dieron filtros solares a días de caducar", sostuvo.

"Buscamos no tener conflictos, pero como sindicato hay necesidades que no podemos dejar pasar. No se hizo absolutamente nada, hay casillas que se llueven, que no cierran. Eso se denunció en invierno. Se suponía que habría una licitación para el cambio de casillas y no se hizo. Los contenedores no se pusieron, se colocaron sólo dos y a esos no se les conectaron los baños", lamentó.