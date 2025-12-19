Guarda que vengo: a qué hora empieza a llover el sábado y cómo estará el domingo

Montevideo Portal
El meteorólogo Guillermo Ramis brindó su pronóstico para el fin de semana, en el cual se esperan chaparrones tanto para parte del sábado como para el día domingo, según dijo en Informativo Sarandí.
Este viernes las máximas serán de 28 °C en una jornada soleada, que también será ventosa desde el este.
El experto estimó que las precipitaciones este sábado en Montevideo ocurrirán desde las 16:00 en forma de chaparrones, lo que podrá darse hasta las 21:00. Esto afectará el territorio ubicado al sur del río Negro.
“Pienso que van a ser algunas células de tormenta, porque no hay nubes significativas”, dijo Ramis en radio Sarandí. El sábado las máximas previstas son de 29 °C.
El domingo será una jornada nubosa, y las máximas previstas alcanzarán los 28 °C. Para esta jornada, hay varias zonas donde se prevén chaparrones, al igual que el lunes.
El miércoles 24 será una jornada soleada. A la medianoche del 25 de diciembre se prevén lluvias con un rápido pasaje. “A las 2:00, es historia”, señaló.
