Grupo inversor extranjero pretende desarrollar emprendimiento turístico en La Coronilla

Locales

La marca internacional Euphoria pretende desembarcar en Uruguay bajo la operación de Resort Euphoria - La Coronilla, un ambicioso proyecto de 300 millones de dólares.

Desde el grupo empresarial aseguran a Rochaaldía que siguen al pie del cañón pese a la crisis, sin aminorar el ritmo de inversión.

El balneario La Coronilla será el lugar donde se pretende instalar el Hotel Playa 5 estrellas integrante de ocho diferentes cadenas de hoteles resort y casinos 5 estrellas, servicios de operadores turísticos internacionales, restaurantes y bares panorámicos temáticos.

Según el proyecto al que accedió Rochaaldía los sectores de actividades del resort incluyen casino con juego online, realidad virtual y aumentada. Restaurantes y bares panorámicos y temáticos, un campo de golf, fútbol-golf, club house.

Se cuenta en dicho proyecto con un Centro de Convenciones, teatro, cine y área comercial. Healt, wellness & sport center, un centro de salud preventiva profesional con diferentes servicios, aparatos y equipamiento de alta tecnología innovadora de última generación al nivel más avanzado. Asociación con Universidades, academias y laboratorios internacionales.

El grupo empresarial pretende contar con un Complejo Deportivo de alto rendimiento, logrando acuerdos con selecciones deportivas a nivel mundial, un puerto deportivo (Marina para Yates, veleros y cruceros), un astillero, etc.

El resort contará con zonas residencias "Calm Life City", con movilidad por medio de vehículos eléctricos. Puerto deportivo, centro de deportes acuáticos, aeródromo, helipuerto.

Se dispone un área para sombráculos, invernáculos, reserva de flora y fauna autónoma, lagos parque acuáticos, Ice & snow world, parque de diversiones, Children Club.

Se busca además instalar pequeñas industrias a modo de ejemplo señalan: fabrica de cerveza artesanal, agricultura, ganadería, pesca, haras. Fuentes de generación de energía verde renovable autosustentable. Plantas de tratamiento de residuos y tratamiento de efluentes aguas residuales, desalinizadora y potabilizadora.

Este proyecto se presentará por los inversores este próximo lunes 10 de mayo a las autoridades nacionales.

Cabe recordar que la pasada semana el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y según lo comentado por el jefe comunal hablaron sobre el proyecto del hotel 5 estrellas.

Umpiérrez dijo que estuvo en contacto con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Detalló que "tenemos casos de potenciales interesados que no pudieron arribar a Uruguay por el tema de la pandemia por COVID-19". "Se maneja una extensión del plazo". aseguró.

"Tenemos el problema de que está en Laguna del Sauce y si nos arrimamos a la frontera estamos a 200 kilómetros del aeropuerto más cercano, lo que es mucha distancia", agregó. Umpiérrez presentará a Cardozo la inquietud de que los desarrolladores del hotel puedan hacer lo propio con un aeropuerto privado para vuelos chárteres.

Umpiérrez dijo que es viable generar un plazo adicional para hacer un llamado a licitación definitiva por el contexto de la pandemia. "Se han registrado diversas consultas por parte de interesados", sostuvo.

Al promediar la jornada de este lunes en una entrevista con "Ulmañana" el intendente confirmó la noticia divulgada por Rochaaldía en relación a un proyecto de un grupo inversor extranjero para desarrollar un emprendimiento turístico en La Coronilla.

El jerarca en Ulmá Radio, aseveró tener información sobre la inversión ya que mantuvo contactos previos con el grupo inversor y que "estaría en el marco del 5 estrellas pero todavía no hemos recibido formalmente y como siempre digo es bueno cuando la pelota pasa el medio campo sino no es bueno. Hay que esperar" sostuvo y agregó "nos gusta se cautelosos no queremos instalar expectativas".