Gripe aviar: vallaron puerto de Punta del Este para evitar acercamiento a lobos marinos

Luego que se confirmara que este miércoles se descubrieron otros tres casos de gripe aviar en lobos marinos muertos, la dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas valló la zona de los muelles de pescadores del Puerto de Punta del Este para “proteger a los pescadores y visitantes asiduos del puerto”, según dijo a Montevideo Portal el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.

Según informó El Observador, la zona de los pescadores fue la primera en vallarse. Ese lugar es donde hay más presencia de los lobos marinos.

“Generalmente en la zona muchos turistas compran pescado y le dan de comer a los lobos”, explicó Carballal, que dijo que la medida tomada por el Ministerio es por “precaución” y “un mensaje de responsabilidad individual”.

“Se recomienda no intervenir y avisar a los municipios con costa, sacando una foto [de los animales muertos o vivos con sintomatología] y marcar el lugar”, comentó el alcalde, que puso a disposición el número de Whatsapp del municipio (092 253 022) y el mail (municipiopuntadeleste@maldonado.gub.uy).

Este miércoles, el titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Jaime Coronel, dijo a Montevideo Portal que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó tres nuevos casos de gripe aviar en lobos marinos hallados en la zona de los Dedos de Punta del Este. El primer caso oficial había sido informado el martes por la cartera; se trataba de un animal de la misma especie encontrado sin vida en la playa del Cerro, en Montevideo.

Según supo Montevideo Portal, en los últimos días solo en el departamento de Maldonado se llevaron a disposición final los cuerpos de al menos una veintena de lobos marinos, además de algunos pingüinos y tortugas. Consultado sobre estas otras especies, Coronel afirmó que “en ninguno de estos animales hay, históricamente, ningún registro de que haya habido influenza aviar”.

El Ministerio de Ambiente se refirió este miércoles a estos nuevos casos, ratificando que va un total de cuatro lobos marinos con presencia de influenza aviar H1N5 y exhortando a “evitar el contacto directo de personas y mascotas con ejemplares de lobos marinos vivos o muertos”.

“Ante el avistamiento y la sospecha de ejemplares con la sintomatología notificar inmediatamente a: infodinara@mgap.gub.uy o denuncias.dinabise@ambiente.gub.uy”, apuntaron desde la cartera.

“Por otra parte, informamos que no hay indicios de un brote de influenza aviar en aves de producción, de traspatio o silvestres. Las detecciones en mamíferos marinos no afectan al estatus zoosanitario autodeclarado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OSMA)”, informó el ministerio.

A su vez, se recordó que el virus H5N1 se transmite por vía oral y respiratoria y se elimina por secreciones (saliva o mucosidad) y excreciones (orina, materia fecal) y puede sobrevivir en el ambiente un período acotado, que varía según las térmicas diarias, humedad, radiación solar y vientos.

“Es importante señalar que el consumo de carne de aves y pescado no representa ningún riesgo sanitario para la población. La influenza aviar no afecta a la fauna ictícola, por lo que las poblaciones de peces no están en riesgo”, notificó la cartera.

Agregaron que se está trabajando en la vigilancia de la franja costera, islas e islotes, junto a los Cecoed de cada departamentos, el Sistema Nacional de Emergencias y el sector productivo, monitoreando el comportamiento de la enfermedad y sus formas de transmisión.

??Actualización comunicado influenza aviar en lobos marinos



Ante la confirmación de Influenza Aviar N5 en 4 lobos marinos y el registro de posibles casos similares, junto con @MGAPUruguay y @MSPUruguay estamos tomando las medidas sanitarias para detectar y actuar inmediatamente pic.twitter.com/tWMBiL5wbu — Ministerio de Ambiente (@MAmbienteuy) September 7, 2023