Policiales

Grave siniestro en Punta del Este: atropellaron a anciano de 78 que caminaba por la rambla

Un anciano de 78 años fue víctima de un grave siniestro de tránsito en Punta del Este cuando caminaba por la rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 38 de la playa Mansa, y fue atropellado por un auto que conducía un joven de 22.

Según informó la Jefatura de Maldonado, en horas de la mañana el servicio de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un siniestro de tránsito, por lo que se dirigió hasta el lugar, donde el conductor, que presentaba “erosiones varias”, se negó a recibir asistencia médica.

El peatón de 78 años fue asistido allí. Los médicos lo diagnosticaron con fractura de cadera y de brazo izquierdo, así como también con traumatismo encéfalo craneano consciente. El hombre fue trasladado a un centro de salud de Maldonado para su atención.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las actuaciones correspondientes. La Jefatura de Maldonado continúa investigando qué fue lo que ocurrió.