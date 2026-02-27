Policiales

Grave siniestro en Canelones: evitó atropellar a un perro y chocó con otro auto de frente

Un grave siniestro de tránsito ocurrió en la noche del pasado jueves 27 en Canelones, cuando el conductor de un auto realizó una invasión de senda para no atropellar a un perro en la ruta 7, a la altura de San Jacinto, en Canelones.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, ambos vehículos circulaban por la ruta 7 en sentido opuesto. Los autos chocaron de frente.

El primer automóvil, que se desplazaba con cuatro ocupantes, era conducido por un hombre de 26 años que fue dado de alta en el lugar y cuyo resultado de espirometría resultó negativo. Una bebé de un año que viajaba con él y utilizaba el sistema de retención infantil resultó ilesa, así como también otros dos acompañantes que fueron dados de alta en el lugar de los hechos.

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 32 años que resultó politraumatizado grave y fue trasladado a un centro de salud; no se realizó espirometría por la entidad de sus lesiones. Junto a él viajaba una mujer de 24 años, quien se fracturó la rodilla.