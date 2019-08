Graciela Villar: “No todos los dueños de empresas son oligarcas”

Política

En un acto partidario en la zona del Cerro, Villar respondió a quienes -fuera y dentro de su partido- la acusan de defender un "discurso sesentista"

"Hay algunas cosas que no cambian, pero ¿eso que quiere decir, que soy incapaz de entender que estoy en una nueva época, que soy tena negada en mi discurso como para no entender que estoy en un sistema en el que si no negocio con el que tiene dinero, el que invierte el capital, no voy a lograr traducir eso en políticas efectivas para la gente?", se preguntó. "No me subestimen", pidió luego.

Posteriormente explicó sus dichos acerca de una dicotomía "pueblo - oligarquía"- que también se le criticó.

"Cuando hablo de pueblo, digo que en el pueblo estamos todos, no importa el partido que votamos, la religión que profesamos, el color de la piel o la opción sexual. Somos pueblo porque vivimos de nuestro trabajo y compartimos una sensibilidad", expresó la candidata, según recogiera el noticiero Informe Nacional, emitido por Radio Uruguay.

"La palabra ‘compañero ‘parece estar demodé, pero es muy importante, porque significa ‘el que comparte', y yo me siento compañera", añadió.

"Yo sé que no todos los ricos son oligarcas. Sé que hay gente pudiente que no incide políticamente para determinar cuestiones que le favorezcan, pero la palabra existe", defendió.

"En cualquier libro de historia se habla de la oligarquía nacional. Y en un mundo globalizado, ni hablemos: ya no se trata sólo de oligarquía, sino otros poderes supranacionales que se nos quiere imponer", sostuvo.

"Ahora bien, yo sé que voy atener que negociar, no me queda otra. Cuando vamos los Consejos de Salario estamos negociando, y no todos lo dueños de empresas son oligarcas", remarcó, para luego referirse a los proyectos políticos de la oposición.

"También sé que hay un documento escrito, que es un programa de gobierno que responde a la oligarquía", donde "no sólo se habla de que suba el dólar para que tengan más beneficios, también se habla de recortar los Consejos de Salario, de qué se tiene que hace en Educación, de qué va a pasar con los derechos en el campo, con los trabajadores y muchas cosas más", enumeró.



"No estoy inventando nada. No me chupo el dedo, y si hay algo que he perdido es la inocencia", concluyó.