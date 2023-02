Graciela Bianchi dijo que la coalición acordó un triunvirato para sustituir a Juan Gómez

Política

La coalición de gobierno acordó impulsar la creación de un triunvirato para sustituir al fiscal de Corte, Juan Gómez. La noticia fue informada por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, luego de que se reuniera en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Bianchi sostuvo en rueda de prensa que “va a ser muy difícil” que los legisladores oficialistas logren llegar a un consenso con el Frente Amplio, algo que es vital dado que se necesitan mayorías especiales para suceder al actual fiscal de Corte.

“El presidente ya se pronunció. Al principio no estaba convencido de la colegiación. Sabíamos cuál era su posición, pero pasó el tiempo y cada vez es más claro que no nos vamos a poner de acuerdo con el Frente Amplio y no podemos seguir sobrecargando a Juan Gómez y los fiscales”, indicó la senadora.

La idea fue presentada por el diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado y primero deberá ser tratada en la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja. “Hay que trabajar en la coalición, donde sabemos que estamos de acuerdo. No sabemos qué pasará con la coalición”, sostuvo Bianchi.

