Graciela Bianchi apuntó contra Viviana Ruggiero: “Estoy cansada que se nos acuse de todo”

Política

Montevideo Portal

La periodista Viviana Ruggiero, conductora de Todas las voces en Canal 4, aseguró en entrevista con La Diaria que le “gustaría ver a muchos más políticos debatiendo”, pero opinó que “hay muy pocos dispuestos a correr el riesgo”.

“Para mí el mejor debate del ciclo electoral pasado fue el de Óscar Andrade y Ernesto Talvi […] Los dos se prepararon y mostraron su esencia. Fueron ellos, pusieron argumentos, discutieron, arriesgaron. Estuvieron dispuestos a perder y por eso ganaron los dos”, consideró Ruggiero ante la pregunta de qué debate entre políticos le “resulta atractivo” de cara a las elecciones internas y nacionales. En tal sentido, añadió que “los debates de ideas que supo tener el país hoy aparecen como algo muy lejano”.

Al respecto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi compartió la entrevista a través de X (antes Twitter) y replicó a la periodista.

“Estoy cansada de que a ‘los políticos’ se nos acuse y responsabilice de todo. No es ‘correr riesgos’. Es que tenemos el derecho de elegir con quién y cuándo debatimos”, argumentó la legisladora del Partido Nacional.

De esta manera, Bianchi detalló que, si se les invita a debatir en el marco de un panel, también tienen derecho de que no les “guste algún panelista”. “Si querés (está de moda) publico los mensajes de tu producción mediante los que se me invitó a debatir con un ‘sindicalista’ y ni siquiera se me dijo con quién”, arremetió la senadora y aseveró, además, que ella no debate con “los sindicalistas actuales”.

“También sería bueno que se dijera que hubo un sindicalista que no quiso debatir con Rodolfo Saldain”, indicó, en referencia al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. Según Bianchi, “eso no se dice porque el problema [son] ‘los políticos’”.

“Mal que pese, a nosotros nos elige la ciudadanía”, concluyó.

Viviana Ruggiero: “Me gustaría ver a muchos más políticos debatiendo, pero hay muy pocos dispuestos a correr el riesgo” https://t.co/hsRM8JRPMl vía @ladiaria. ESTOY CANSADA que a “los políticos” se nos acuse y responsabilice de todo. NO es “correr… — Graciela Bianchi (@gbianchi404) May 11, 2024

Montevideo Portal