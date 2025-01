Grabado en video: un rayo cayó sobre un avión en el aeropuerto de Guarulhos

Un pasajero registró en video el momento exacto en que un rayo cayó sobre uno de los aviones que estaban en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo.

Según consignó el observatorio meteorológico brasileño MetSul, se realizó una inspección para comprobar si el rayo había causado algún daño. Luego de esta medida protocolar, la aeronave —un Airbus-350 de British Airways— fue liberada y el vuelo se realizó con normalidad hasta Londres, Inglaterra.

@BigJetTVLIVE @flightradar24 @British_Airways I'm in GRU waiting to come home by my plane has had to go off for a check. What sort of checks will get done on it? ?? pic.twitter.com/zyMeUlkvCK