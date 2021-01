Gordofobia en Argentina: modelo plus size denunció discriminación en boliche costero

Curiosidades

Una tucumana de 24 años, estudiante de Recursos Humanos y modelo "plus size" denunció en las redes sociales que fue discriminada en un boliche playero de Mar del Plata donde no fue autorizada a pasar.

Según los medios locales, la modelo estaba vacacionando con amigas en la ciudad costera y reservaron un "living" en un boliche llamado "Bruto", ubicado en Playa Grande. Al llegar, según cuentan, sus amigas entraron sin problema, pero a ella la detuvieron en la puerta. "Les dije: 'Yo estoy con las chicas que acaban de pasar'", relató, y agregó: "El guardia me contestó: 'Pará que me fijo si hay lugar'. Me tuvieron esperando ahí como media hora mientras los demás seguían pasando".

La modelo pidió una explicación sobre la demora y los patovicas le indicaron que sólo permitían el ingreso a mayores de 21 años y la modelo mostró su DNI. Luego de esto le exigieron el pago de la entrada, pero el local era con entradas gratis para personas que reserven con anterioridad. A pesar de eso la modelo quiso pagar, pero cuando se dispuso a hacerlo le dijeron que no había más lugar.

"Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron", comentó. Sin embargo, esto no es la primera vez que le pasa, según dijo. "Nunca me afectó que me miren mal, pero hacer pasar mal a alguien en la puerta es demasiado", concluyó.