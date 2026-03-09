Gonzalo Moratorio fue sometido a una nueva cirugía: lograron sacarle todo el tumor visible

Locales

El científico Gonzalo Moratorio volvió a someterse a una cirugía después de haber sido nuevamente diagnosticado con un agresivo tumor cerebral. El virólogo está a salvo, y los médicos lo pasaron a sala.

Según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal con familiares de Moratorio, el científico salió “bien”, está despertándose, no está intubado y volvió a mover su parte derecha. Los cirujanos lograron sacar todo el tumor visible.

El pasado 6 de marzo, el virólogo anunció a través de sus redes sociales que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro que correspondía con otro tumor.

“Concuerda exactamente con lo que pensábamos que era un feliz recuerdo”, añadió el científico en su cuenta de Instagram. Moratorio recordó que el tipo de cáncer que padece es de “los más agresivos de su clase”.

Aseguró que está “con toda la fuerza del mundo” y “apretando los dientes bastante fuerte”, pese a que reconoció que tiene “miedo”. También recordó a su hija de tres meses, Abril, quien llegó “para reforzar esta lucha”, además de Natalia, la pareja del científico.

Moratorio pidió que le tengan “fe” y que invoquen todo tipo de cábalas para que pueda superar esta nueva etapa. “Seguramente en las próximas horas me van a intervenir nuevamente en el cerebro”, sostuvo sobre el final, y bromeó que le quedará “un tatetí en la cabeza” producto de las cicatrices.

La primera vez que Moratorio anunció que tenía cáncer, en junio de 2025, describió que era un tumor cerebral agresivo. En este sentido, se sometió a un tratamiento a través del que logró superar la enfermedad.