González: “Tenemos malos días en cuanto a homicidios, trabajaremos para cambiarlo”

Política

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirió este lunes a la seguidilla de asesinatos que se registraron en los últimos días en el país. En el marco de un operativo policial, que según dijo González pretende estar “junto a la gente honesta y trabajadora”, el jerarca dijo que el análisis “no puede hacerse” día a día, sino que debe ser por “períodos”.

“Lo que sí le quiero dejar la tranquilidad y la serenidad a todos de que el Ministerio del Interior trabaja todos los días para mejorar el día anterior. Si hay una cantidad de homicidios en un mes, quizás el mes anterior puede haber sido un buen mes y este mes estos primeros días haber arrancado de una manera muy negativa, del primer al último integrante del Ministerio del Interior queremos cambiar la realidad”, dijo en declaraciones a Telenoche y Telemundo.

En este sentido, González afirmó que en la cartera nadie se siente “a gusto ni contento, ni alegre, ni da lo mismo” cuando pasan este tipo de “cosas malas”. Por el contrario, opinó que quieren que la gente pueda “vivir en paz” tal como se habían comprometido cuando ingresaron al gobierno el pasado 1° de marzo del 2020, según afirmó.

“Si bien es cierto que los homicidios son los delitos más complicados de prevenir, debemos tener una batería de opciones, como son estas (en referencia al operativo), para prevenir la mayor cantidad de delitos, las rapiñas que llevan a homicidios, los hurtos que puedan terminar en lo mismo u otros tipos de delitos y tener una fuerte presencia policial en todos los rincones del país”, expresó.

Consultado sobre la resolución de los homicidios y la detención de personas, González respondió que se está trabajando en cada uno de los casos y que la Dirección de Investigaciones está investigando cada hecho.

“A la Policía hay que darle tiempo, a veces tiene que trabajar en silencio, pero las acciones y descubrir quién es la personas llega. tenemos una policía muy profesional, que no pertenece a ningún partido político que también quiere cambiar la realidad y que se ha hecho cargo de lo que arrancamos con el ministro Larrañaga y que continuamos con Heber y es el presidente de la República quien ha dado una señal muy clara de cambiar la realidad en estos 60 meses”, indicó.

“Si durante estos días tenemos malos días en cuanto a homicidios, trabajaremos para cambiarlo. No podemos andar ocultando que han sucedido ni decir esto no es nuestro. No, esto es nuestro, es parte de nuestro trabajo cambiarlo y enfrentar la realidad. El sol no se debe ni se puede tapar, entonces nos hacemos cargo de lo que sucede, para bien o para mal”, concluyó.