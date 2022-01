González: "El senador Carrera está desesperado porque los números nos den mal"

Política

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirió este miércoles, en entrevista con el programa Primera mañana de Radio El Espectador, a las críticas hechas por el senador Charles Carrera a la cartera luego que sus autoridades informaran el martes los números referentes a los delitos en 2021. El legislador frenteamplista había señalado que los datos son parciales y no permiten "ver cómo está la realidad del país".

"El senador Carrera, antes director general del Ministerio del Interior, siete años integrante del Ministerio del Interior, de los quince años que el Frente Amplio tuvo bajo su mando la seguridad pública, es uno de los responsables del colapso y momento de explosión mayor de la inseguridad que le entregó al gobierno multicolor el 1º de marzo de 2020", dijo González.

"Yo entiendo que el senador Carrera está desesperado porque los números nos den mal", dijo y añadió que cree que es para que el frenteamplista se sienta "contento" porque los números del anterior gobierno daban "espantoso".

El jerarca manifestó que "el senador Carrera le erra en el enfoque porque él cree que esto es una cuestión entre frentistas y de la coalición multicolor, entre el presidente Lacalle y los gobiernos del Frente Amplio, y en el medio de esa discusión (...) está la gente". González dijo que Carrera, junto al senador Enrique Rubio y "otras personas" son "causantes de desastre de la inseguridad" que "entregaron" al gobierno.

"Lo que tiene que hacerse cargo Charles Carrera es que en sus 22 meses finales de su gobierno, de los 15 años, versus los primeros 22 meses de la coalición multicolor hay 156 homicidios menos, de 729 homicidios a 573", aseveró.

Consultado sobre el argumento del Frente Amplio de que los datos no son exactos dado que la pandemia generó en el mundo un descenso notorio de todos los delitos, González respondió: "¿Ustedes vieron, en algún barrio, una boca de pasta base con un sticker estilo DGI naranja que diga 'estamos cerrados por la pandemia'? ¿Alguna vez vieron un rapiñero que diga 'muchachos, no, vamos a dejar esto por un tiempo porque yo me cuarentené con la patrona y vamos a esperar'? Lo que había, quizá, era (que) no había cruceristas y no robaban Rolex, pero robaban cables, cobre, bicicletas, autos, o lo que fuera, por eso el aumento de las personas presas. No se le puede tomar el pelo a la gente. Hubo 10.000 rapiñas menos en estos 22 meses. Y 55.000 hurtos menos. Rapiña y hurto, que es lo que más le afecta al trabajador, al jubilado, al estudiante".