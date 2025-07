Goñi citará a Agesic por ciberataques y “urgente” creación de agencia de ciberseguridad

Política

El pasado 30 de junio, los datos personales de más de un millón de uruguayos fueron filtrados en un foro que accedió a la base de datos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Así lo confirmó la investigadora Birmingham Cyber Arms en X. En total, se filtraron los nombres, números de cédula y hasta datos de vacunación de 1.645.000 uruguayos, alegó la empresa.

En diálogo con Montevideo Portal, Agesic afirmó que el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy) continúa con las tareas de investigación, pero que “en principio no se trataría de una nueva filtración de datos”.

Ante la situación, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi publicó en redes sociales que los reiterados ciberataques ocurridos en el año “exigen actuar con urgencia para proteger derechos fundamentales en un mundo digital”.

De acuerdo con esto, el diputado anunció que convocará a Agesic a la Cámara de Diputados. Consultado por Montevideo Portal, Goñi indicó que la ciberseguridad es un “temón” que “ya está pasando” y “se nos viene arriba”.

Concretamente, el nacionalista comentó que la ciberseguridad como tema “no está ni discutida” en el Parlamento y recordó que cuando asumió el actual gobierno, lo primero que hizo fue pedir una reunión con el director de Agesic, Daniel Mordecki.

“Yo estoy en el tema, lo lidero en el Partido Nacional y estoy para ayudar. Pero tenemos que ir a un ritmo más rápido en la medida que estos temas avanzan descontroladamente y no podemos dejarlos pasar”, subrayó Goñi.

La idea central que sostuvo el diputado es que Uruguay necesita recursos humanos y económicos y darle “mayor protagonismo” a la ciberseguridad. Con la convocatoria de Agesic a Diputados, Goñi planea proponer una agencia de ciberseguridad como la que se implementó recientemente en Chile y tratarlo en la etapa presupuestal.

“Esto hay que tratarlo ya porque después pasa que los legisladores muchas veces no entienden el tema, no le dan importancia y no se hace desglose. Este tema tiene que ser central, y para eso hay que moverse, por lo que la instancia presupuestal sería clave para dar un paso importante en este sentido”, concluyó Goñi.