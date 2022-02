Gómez expresó “absoluto rechazo” tras insultos racistas a presidente de gremio de fiscales

Locales

El fiscal de Corte, Juan Gómez, manifestó su “absoluto rechazo” a los ataques racistas y agraviantes que recibió Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, abogado y fiscal, en las últimas horas varios ataques racistas a través de las redes sociales.

Gómez rechazó “manifestaciones que puedan ser agraviantes y generar un discurso de odio en la población”. En ese sentido, Gómez llama “a la reflexión y a generar un debate respetuoso y en base al contraste de ideas, fundamentado en el marco de una sociedad democrática”.

Por su parte, el exfiscal de Corte Jorge Díaz también manifestó “toda su solidaridad” con el magistrado y lo calificó como “víctima de un ataque racista”. “Fuerza Willian, no te perdonan que siendo de origen humilde, joven y afrodescendiente hayas llegado a ser fiscal. Y sobre todo que lo hayas logrado sin deberles nada”, escribió Díaz.

Finalmente, Rosa se manifestó a través de Twitter, en donde agradeció “infinitamente” a quienes se solidarizaron con él ante las expresiones que, a su entender, “demuestran lo arraigados que están los prejuicios y discriminaciones”. “Hay que tenerlo muy presente, porque muchos otros ciudadanos son víctimas de estas manifestaciones de odio”, opinó.

Sobre este tema, Rosa dijo entrevistado por Desayunos Informales (Canal 12) que es “parte de la exposición” que tiene como representante fiscal.

“Lo que no me gusta es que se saque el foco de lo que se está debatiendo. Se saca el foco de eso y se va al ataque personal. Sacando lo de mi persona, lo tomo como conductas arraigadas en la sociedad, que son cuestiones discriminatorias, asignar determinados sesgos, y son parte de cuestionamientos que personas que tenemos exposición también contribuimos a dar esos mensajes. En mi caso prefiero no hacer nada, teniendo presente que si fuera a otra son pasibles de reproche penal. Está tipificado en la Ley Penal como delito. Las normas están y los fiscales estamos para aplicar esas normas”, comentó.

“Cada uno desde su manera de defender sus opiniones, tiene que tener cuidado de no dañar el entramado social, fomentando odio. Desde donde nosotros estamos parados cómo contribuimos a esto también”, aseguró Rosa.