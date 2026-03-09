Locales

Golpes terribles: un joven sufrió una brutal paliza a la salida de una fiesta

En las últimas horas, circularon en redes sociales imágenes de una pelea callejera en la ciudad de Artigas.

En las imágenes se aprecia como dos jóvenes propinan una brutal paliza a un tercero en plena vía pública.

El registro muestra el momento en el que uno de ellos patea a la víctima en el suelo. Luego, cuando esta intenta incorporarse, el segundo agresor le propina un brutal puntapié en medio del rostro.

Todos los involucrados visten ropa formal, al igual que otras personas que se ven en la filmación.

Según informó el medio local Clicregional, las imágenes fueron grabadas temprano en la mañana del domingo, y los involucrados habrían salido minutos antes de un cumpleaños de 15 celebrado en el Club Uruguay, en pleno centro de la capital departamental.

Dicho lugar se encuentra a una cuadra de la Jefatura de Policía local, y hace apenas una semana fue escenario de una escena similar cuando, luego de una fiesta de 15 años, se desarrolló una trifulca en la vía pública.

De acuerdo con el citado medio, de momento se desconoce el estado de salud del joven agredido y no se ha informado oficialmente si hubo intervención policial en el episodio.