Golpeó a su hija en videollamada para extorsionar al padre. Justicia cambió la tenencia

Policiales

La Justicia de La Rioja actuó luego de que en los últimos días un video se hiciera viral y acreditara la violencia y la extorsión de una mujer para con su pequeña hija y su expareja. En las imágenes se ve cómo la mujer atacaba a la pequeña durante una videollamada con su padre.

Ricardo Romero, el papá de la niña, formalizó la presentación judicial y además viralizó las imágenes en las que se reflejan las agresiones físicas que sufría la pequeña. Tras la difusión del video, la Justicia le otorgó a él la tenencia provisoria.

“Las situaciones de violencia se viven desde tiempo atrás. Yo tenía el régimen de visitas con la cuota alimentaria reglamentada, más allá de lo cual aportaba dinero o materiales aparte, pero cuando yo no le daba dinero extra, no me dejaba ver a la bebé”, contó el hombre en diálogo con el medio local Multiplataforma Fénix.

“Hice denuncias por sus agresiones, pero no le dieron curso. También hice denuncias por impedimento de contacto, ante el incumplimiento de la madre”, añadió.

Romero contó que su hija tiene 3 años y seis meses, y que a partir de las agresiones, descargó una aplicación del teléfono donde hacía la grabación de pantalla.

“Hice una videollamada al teléfono de mi hija, donde estaba sentada y empieza a insultarme y la agrede a la nena”, relató sobre video, del que dijo que “fue muy angustiante. Me generó mucha impotencia ver el video y no poder hacer nada”.

Las imágenes fueron presentadas ante la Justicia, que actuó en consecuencia. “Desde el miércoles a la noche hice la denuncia y la jueza ordenó la tenencia provisoria para mí hasta que salga la sentencia definitiva”, contó Romero.

“Estamos dándole todo el cariño que se merece. Tengo otra hija de 9 años, donde el trato con la madre es totalmente distinto”, contó el progenitor.

Asimismo, Romero manifestó su temor a que la justicia revea el fallo. “Tengo miedo de las represalias que ella pueda tomar si le vuelven a dar la tenencia”, explicó el hombre, y aseguró que la mujer lo había amenazado con mudarse a otra provincia y llevarse a la menor consigo.

Según el oficio judicial, recogido por el medio El Federal, la doctora Alicia Valdez junto a personal policial, se presentó en el domicilio de la mujer denunciada por maltrato infantil, quien “entregó a la menor sin resistencia”, quien a su vez fue llevada a casa de su padre, en la localidad riojana de Sanagasta.

“Ante presunta situación de maltrato infantil que estaría vivenciando la niña E. A. R. F., de 3 años de edad y bajo Orden del Juzgado de Menores a cargo doctora Alicia Valdez, nos constituimos al domicilio sito en B° Carlos Onetto, lugar donde fuimos atendidos por la progenitora de la nena la señora F.N.L de 42 años de edad, a quien se le da a conocer los motivos de nuestra presencia en el lugar y luego de interiorizarse de lo ordenado por VS, sin prestar resistencia nos hace entrega de la niña”, se lee en el documento.

“Seguidamente es entregada al progenitor, señor Ricardo Luis Nicolás Romero de 46 años, con domicilio B° Centro de la Localidad de Sanagasta previo oficio médico, para su resguardo y protección. Ambas partes fueron notificadas para presentarse en la Dirección de Niñez y Adolescencia, para continuar con las diligencias procesales de rigor”, concluye.