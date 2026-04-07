Golpe inesperado: investigan millonario robo en una casa en pequeña localidad del interior

Policiales

Situada en el cruce de las rutas 14 y 42, la pequeña localidad de Villa del Carmen está a 60 kilómetros de la ciudad de Durazno. Enclavada en una zona vitivinícola, es un pueblo tranquilo y cuenta con unos 2.800 habitantes.

Esta semana, la apacible villa fue escenario de un hecho que contrasta con el “perfil bajo” del sitio: un robo por un monto millonario.

De acuerdo con la Jefatura de Policía de Durazno, el hecho ocurrió el pasado jueves en una casa de la localidad, donde amigos de lo ajeno se llevaron la suma de 5,5 millones de pesos en efectivo.

Además del dinero, los ladrones se hicieron con varias joyas, cuyo valor no fue divulgado hasta el momento.

Se desconoce cómo los autores del delito ingresaron a la finca. El caso, que sorprendió por lo cuantioso del botín, está en manos de la Fiscalía de primer turno de Durazno.