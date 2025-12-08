Golpe de mar: cuatro turistas arrastrados por ola gigante en “el charco de la muerte”

Internacionales

La zona de Tenerife llamada por algunos como “el charco de la muerte” por su peligrosidad estaba precintada y vallada, con carteles en varios idiomas advirtiendo del riesgo. Sin embargo, al menos cinco turistas —de nacionalidad rumana y eslovaca, según el alcalde Emilio Navarro— forzaron el acceso, lo que derivó en un trágico episodio.

Así las cosas, por un golpe de mar en medio de un fuerte oleaje, cuatro turistas fallecieron y una persona continúa desaparecida tras ser arrastrados en una piscina natural de isla Cangrejo, según informó el medio español La Vanguardia.

Entre las víctimas, hay personas de entre 35 y 55 años.

Los bañistas fueron sorprendidos mientras disfrutaban de uno de los grandes atractivos de las Islas Canarias: formaciones rocosas que dan lugar a piscinas naturales en el mar, a las que muchos turistas se ven atraídos por la difusión de imágenes en redes sociales.

Sin embargo, por su proximidad al agua, estas piscinas pueden ser un peligro mortal cuando se registran fuertes episodios de oleaje, como los que atraviesan las Islas Canarias desde el viernes, por el que hay situación de prealerta por fenómenos costeros en varios puntos de su costa.

El alcalde de Santiago del Teide, localidad próxima a la piscina de isla Cangrejo, Emilio Navarro, explicó a la agencia EFE que el lugar estaba cerrado por el peligro de oleaje, pero muchas personas, sobre todo turistas, se saltaron la prohibición.

La prealerta ya advertía que se esperaban olas de dos a tres metros. “El mar empieza a advertir, se ponen al borde del muro, viene una olita, parece que no pasa nada”, pero ocurre, lamentó Navarro.

“Constantemente advertimos de estos peligros”, pero “cada vez más gente, sobre todo turistas” —los locales son mucho más conscientes del peligro—, no respetan la señalización al ver estos lugares promocionados en las redes sociales, como sucedió en la tarde del domingo cuando había unas 20 personas en el lugar, detalló.

