Gobierno y oposición unifican voces en rechazo a la invasión de bolsonaristas en Brasilia

Política

La invasión de centenares de manifestantes pro Jair Bolsonaro en el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil generó repercusiones en la política local que repudió la manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, comparó lo que sucede en Brasil con la invasión de seguidores de Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos y sentenció: “No lo podemos permitir”.

“De igual manera que hace 2 años en EE. UU. cuando invadieron el Capitolio, hoy el fascismo quiere derribar la democracia en Brasil. No lo podemos permitir. Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasileño. Uruguay tiene que enviar un mensaje claro. Por la República, por la Libertad”, escribió en su cuenta de Twitter el jerarca canario.

Asimismo, replicó un tuit de Cancillería y agregó: “Correcto, necesario y oportuno”.

En la misma línea, el Frente Amplio, fuerza política a la que pertenece Orsi, condenó “las acciones golpistas de la derecha bolsonarista”. “En defensa de la democracia brasileña, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Brasil”, agregaron.

De la misma forma se expresó el diputado Gonzalo Civila, quien además recordó la muerte de la activista y feminista Marielle Franco. “La violencia que mató a Marielle, la que desde el Estado se ensañó con las víctimas de siempre y exaltó la fuerza bruta de los poderosos, es la misma que habilita lo que vemos hoy. Al odio no hay que naturalizarlo, nunca”.

El senador Mario Bergara también mostró su apoyo al Gobierno de Brasil junto al sector Convocatoria Seregnista Progresista que emitió un comunicado en el que repudió "las prácticas violentas, que confirman el carácter antidemócratico del movimiento política que fue legítimamente derrotado en las urnas".

"Ante la invasión de bolsonaristas al Congreso de Brasil reafirmamos nuestro compromiso irresctricto con la democracia, la libertad y el respeto por la decision libre del pueblo. Gobiernos y partidos de America Latina deben ya respaldar al gobierno de Lula", agrego Bergara.

Primero la democracia

Políticos oficialistas también se expresaron en el mismo sentido que sus opositores y rechazaron lo que sucede hoy en Brasil. “Ir a elecciones, asumir el resultado, entregar el poder y juntar fuerza para las próximas elecciones. Así es la democracia. No este atropello incalificable. Ni golpes de izquierda ni de derecha”, escribió el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, tuiteó: “Lleven o no uniforme, jamás se justifica el atentado. Guste o no el gobierno, guste o no la oposición, siempre el respaldo es para las instituciones democráticas. La barbarie no es de izquierda ni de derecha. ¡Viva el gobierno legítimo electo en Brasil! ¡Viva la democracia!”.

Asimismo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tampoco fue ajeno a lo que ocurrió este domingo en el país norteño y, junto a un comunicado divulgado por Cancellería, expresó: “Lamentamos y condenamos las acciones llevadas a cabo en Brasil que atentan contra la democracia y las instituciones”.

En tanto, el nuevo vicecanciller, Nicolás Albertoni, también compartió el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y se limitó a tuitear el emoji de una bandera de Brasil.

Y posteriormente expresó: “Lamentamos profundamente y condenamos los episodios de violencia en Brasil. El respeto a las instituciones siempre”.

En este sentido se pronunció el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos. “Ante estos lamentables incidentes ratificamos nuestra confianza en las Instituciones democráticas en Brasil...”, escribió el líder de CA.

