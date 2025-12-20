Gobierno y HIF Global firmaron memorando de entendimiento por planta de hidrógeno verde

Política

El Poder Ejecutivo firmó el memorando de entendimiento para la instalación de la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global.

El documento “determina expresamente que la planta estará emplazada en Paysandú”, según comunicó la intendencia de dicho departamento a través de su página web.

Esto implica “un paso fundamental con el que se logra el firme propósito” manifestado por el intendente Nicolás Olivera. El jerarca sanducero “apeló a la celeridad en su concreción” para que la inversión “quedara en Uruguay y su localización fuera en el departamento”.

La instalación de la planta traerá a Paysandú una inversión total aproximada a los US$ 5.385 millones para la elaboración de los denominados “e-combustibles”, a partir de energía renovable, hidrógeno verde ? dióxido de carbono (CO2).

El memorando “deja expresada la previsión de HIF de ocupar a unos 1.400 empleados durante la etapa de construcción y a otras 300 personas a tiempo completo en forma permanente en la etapa de operación”, informó la Intendencia de Paysandú. En tal sentido, se espera que luego esto “derrame en una mejora de las oportunidades laborales en el departamento”.

“El proyecto HIF consiste en la construcción y operación de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO2 de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y el CO2 en e-metanol y una planta para la producción de e-gasolina”, detalla el comunicado.

Finalmente, se expresa que el entendimiento —firmado el pasado jueves 18 de diciembre— incluye el funcionamiento de un comité de alto nivel de seguimiento del proyecto, así como también la conformación de un comité técnico de seguimiento diario “a todas las acciones requeridas para el desarrollo” del proyecto de la multinacional.

