Gobierno venezolano afirma que sus fuerzas armadas están “como nunca antes en la historia”

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra preparada para responder a cualquier intento de agresión externa, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En una transmisión del canal estatal VTV, Padrino López declaró que el país cuenta hoy con “una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria”. Además, afirmó que, “bajo el liderazgo” de Nicolás Maduro, Venezuela se defenderá “cuando sea necesario” para mantener la “integridad” del país.

Las advertencias del jerarca se suman a las del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien también elevó el tono en un acto político realizado en el estado de Monagas. Cabello insistió en que Venezuela vive “una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada”, recordando que Maduro ordenó una “resistencia activa prolongada” junto con una “ofensiva permanente” para defender al país.

Cabello sostuvo que Venezuela atraviesa “cuatro meses intensos de amenazas” tras el inicio del despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, Sin embargo, el dirigente chavista acusó a Estados Unidos de ejercer “terrorismo psicológico” sobre la FANB y la población. “Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos”, afirmó.

