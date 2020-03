Gobierno tomará medidas para frenar ingreso de turistas en Semana de Turismo

Locales

No son vacaciones

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado y el ministro de Turismo se reunieron este lunes y en diálogo con el titular de la cartera del interior, Jorge Larrañaga, avanzaron en estrategias para desalentar la llegada de visitantes al departamento. Habrá retenes policiales en las rutas, se monitorea a hoteles para que no ofrezcan promoción alguna, se cierran los campings y se desalienta a propietarios a venir a pasar la cuarentena a Punta del Este.

Germán Cardoso dijo que las medidas "no son simpáticas" pero la salud es el "bien sagrado a preservar por encima de todo".

Señaló que la Semana de Turismo "es un punto fuerte" de tráfico de personas por todo el territorio nacional y en ese sentido adelantó que junto al intendente Bentancur realizaron una videoconferencia con el ministro Jorge Larrañaga quien les adelantó el inicio de operativos en rutas nacionales.

Se detendrá a la población mediante retenes, se le solicitará documentación y se le pedirán los motivos de su circulación.

Se busca desalentar que la gente concurra a destinos turísticos a pasar la cuarenta, estribando en el concepto de que hay que pasarla en casa y no utilizar una segunda propiedad para hacerlo porque no estamos de vacaciones. Cardoso afirmó que si bien puede resultar contradictorio que un ministro de Turismo pida que no se haga el mismo, en este momento a responsabilidad es mayor.

Los operativos serán en rutas e ingresos a cada departamento turístico y contarán con la colaboración de inspectores municipales de la dirección de tránsito.

El ministro dijo que una cosa es lo urgente y otra lo importante. Dado que hay que pensar en el día después, se analizó la situación del complejo Cipriani y será a fines de abril la fecha en la que se estará dando la etapa final y aprobación para el eventual comienzo de una obra que a futuro generará cientos de puestos de trabajo en momentos en que, cuando pase la actual situación, será muy necesario.

Por su parte el intendente Bentancur dijo que también hablaron con el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, y están a la espera de la licitación de canastas. Además, agregó que las solicitudes de canastas se multiplicaron por seis y se están dando números para evitar aglomeraciones de gente.

"Si bien dijo que no se puede prohibir que un propietario con casa en el Este concurra a su propiedad, hay que desalentarlo a hacerlo y para ello los controles del Ministerio del Interior serán fundamentales también", dijo el intendente.

A la reunión también asistieron el secretario general Alvaro Villegas y el diputado Eduardo Elinger.

