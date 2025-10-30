Gobierno promulgó ley de eutanasia y tiene 180 días para reglamentar su aplicación

Política

El gobierno promulgó la ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, tras su aprobación en el Parlamento a mediados de octubre.

En un decreto firmado el 24 de octubre por Yamandú Orsi y el gabinete de ministros, que está publicado en la página de Presidencia, ratificó la norma, cuyo tratamiento legislativo comenzó originalmente en 2020.

Luego de aprobada una ley, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para promulgarla. Una vez cumplido ese paso, dispone de 180 días para reglamentarla, es decir, especificar y detallar el procedimiento de su aplicación, en este caso, por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los demás prestadores de salud.

La ley fue aprobada con el apoyo de 20 votos a favor y 11 en contra. Los senadores del Frente Amplio acompañaron el proyecto, también lo hizo Ope Pasquet por el Partido Colorado que entró en lugar de Robert Silva, y Heber Duque, quien ingresó a sala supliendo a Andrés Ojeda. En el caso de los blancos, contó solo con el apoyo de Graciela Bianchi.

El resto de los nacionalistas votó en contra y lo mismo sucedió con algunos legisladores de la Cámara alta.

El proyecto busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mediante la despenalización de la eutanasia en personas mayores de edad psíquicamente aptas que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

Con un proceso inspirado en el modelo aplicado desde 2002 en Bélgica y Países Bajos, la aprobación de esta ley convierte a Uruguay en el tercer país de América en legalizar la eutanasia activa.

