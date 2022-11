Gobierno presentó y defendió reforma jubilatoria en comisión especial en el Senado

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y el encargado de elaborar el proyecto de reforma jubilatoria que propuso el gobierno, Rodolfo Saldain, brindaron una conferencia de prensa luego de presentar ante la comisión especial creada en la Cámara de Senadores el proyecto de ley anteriormente mencionado.

Mieres comenzó diciendo que fue una jornada “extensa” en la que se presentó la reforma de la seguridad social, además de exponer sobre el “diagnóstico” y los datos actuales de la seguridad social en general. La información presentada, dijo el titular del MTSS, muestran “de alguna manera” lo “necesaria” que es la reforma y las propuestas que desarrolló el gobierno.

“Diría que, centralmente, es necesaria, promueve y busca la equidad. Escuchamos las preguntas de los senadores y ratificamos lo que es una línea que va en la dirección de responder con respecto a lo que esta coalición, cuando definió los cambios, había dicho que iba a presentar un proyecto de reforma para buscar un futuro para nuestras generaciones más jóvenes”, indicó.

En las preguntas, uno de los periodistas presentes les consultó sobre los dichos del representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Este, sostuvo que, a 2043, con la reforma a pleno, las jubilaciones “van a ser inferiores a las actuales para todos los niveles salariales y en los sueldos más sumergidos la rebaja se va a ubicar por debajo del 10% y se profundiza a medida que los salarios crecen”.

El ministro, por su parte, respondió que no sabe de “dónde saca esos números” y sentenció que son “absolutamente falsos”: “No responden a la realidad. Esta reforma de la seguridad social significa que vamos a mover la edad de retiro, pero que no van a bajar las jubilaciones”, afirmó, y agregó que es una afirmación que defenderán en “todos lados”.

“Uno tendría que recordar que hace no mucho tiempo también decía muchas cosas sobre la Ley de Urgente Consideración y ninguna de ellas se cumplió. Ya empezamos, todavía no se ha votado el proyecto y ya empieza este tipo de afirmaciones que no tienen veracidad ninguna. El gobierno definió con claridad que es cierto que vamos a tener que mover la edad de retiro para menores de 50 años. El objetivo del gobierno es que las tasas de reemplazo, los haberes jubilatorios de las personas que sean alcanzadas por la reforma, no van a hacer inferiores a las actuales y, es más, en el 50% de las jubilaciones más bajas probablemente sean mayores que las actuales”, sostuvo.

Consultado sobre los posibles cambios que pueden plantear los legisladores, en particular del Frente Amplio, Mieres dijo que todas las respuestas son “bienvenidas”, aunque destacó que la reforma es un “sistema”; es decir, la normativa presentada tiene una “lógica interna” en las que las distinta piezas están “interconectadas”, dijo. A pesar de eso, reconoció que eso “no significa que no haya aportes para hacer, recibir e incorporar”.

Saldain, en tanto, reconoció que “es el momento de hacer propuestas” el que las tenga. “Es un proyecto que estamos convencidos de que es necesario y enormemente más justo del que tenemos hoy”, acotó.

Finalmente, el secretario de Estado reiteró que uno de los objetivos de la reforma es lograr la “sostenibilidad financiera” y que no es una cuestión de “encontrar más recursos” porque el Estado los “viene poniendo siempre”.

“El Estado uruguayo ha sostenido el régimen jubilatorio y lo va a seguir haciendo porque no es pensable que una reforma jubilatoria termine logrando superávit o equilibrio. Entonces, preguntarse por qué no hay nuevos recursos para la seguridad social, ha habido y habrá”, indicó.

El director de OPP, luego, señaló que la importancia del financiamiento tiene que ver con que exista una prestación “suficiente y sostenible” a lo largo del tiempo, y que contemple lo que pasó (afortunadamente) en Uruguay: el aumento de la esperanza de vida.

“Esta es la que causa alguna reforma de parámetros básicos, básicamente la edad jubilatoria. Es el único parámetro básico grande que se cambia, en el resto hay N mejoras de justicia”, concluyó Alfie.

