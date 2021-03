Gobierno presentó su memoria anual: en el MEC encontraron “desorden y precariedad”

Política

Ingresó este martes al Parlamento la Memoria Anual 2020 del Gobierno de Luis Lacalle Pou. El texto, que consta de casi 700 páginas fue publicado este lunes por el Parlamento, donde se repasa ministerio por ministerio y oficina por oficina lo que se realizó en el primer año de administración del Poder Ejecutivo.

Si bien se detalla en cada inciso lo realizado desde el pasado 1° de marzo hasta la fecha, aún resta conocer el mensaje político del presidente, que se dará a conocer este martes cuando dé su discurso ante la Asamblea General.

En primer lugar, en cuanto a la situación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el informe indica que al principio de la gestión se planteó como un "desafío" para el 2020 que la cartera fortalezca su "legitimidad pública". Es así como, según el texto, se "comprometieron" a orientar los esfuerzos para revisar el impacto real de las acciones del organismo, la reestructura funcional para dar posibilidades de una carrera administrativa y remuneraciones justas.

"El Ministerio fue creado con el claro cometido de orientar y centralizar las políticas sociales atomizadas y hasta superpuestas, llegando a la paradoja de promover demandas que no se podían atender. Para cambiar esto se trabaja en un modelo donde el Ministerio ocupe un eslabón dentro de la cadena de valor y protección social, llevando a quien lo necesite al lugar donde realmente se pueda resolver su situación y no sobrecargarse en temas que no se tienen los recursos ni forma real de atender dichas problemáticas", asegura el informe.

En cuanto al funcionamiento y los recursos del Mides, el informe señala que al asumir se constató que el ministerio "era un organismo manejado por la discrecionalidad, la falta de procesos y la desidia" frente a la normativa, el respeto a los contribuyentes y beneficiarios. "Por este motivo se promovieron diferentes auditorías con el objetivo de que ayudaran a reordenar procedimientos y fortalecer controles", sostiene.

En este sentido, compartieron algunos de los hallazgos y diagnósticos que surgen del informe elaborado: "El Área de Gestión Humana detectó la existencia de cinco tipos de vínculos laborales: a) funcionarios, b) provisoriatos, c) contratos de trabajo, d) contratos unipersonales y e) contratos de obra, que sumado a la existencia de al menos cinco tablas diferentes de remuneraciones generan una enorme inequidad transversal en toda la organización. La inconclusa reestructura del año 2013 y la reformulación organizacional -pero en sentido inverso- de la administración anterior, han llevado una y otra vez al Ministerio al fracaso en cuanto a poder contar con una estructura moderna y una carrera funcional acorde. Asimismo, en el Área se detectaron jefaturas acéfalas dificultando la toma de decisiones y la ejecución".

"En términos financieros en los últimos años el Ministerio funcionó mediante el régimen de refuerzos presupuestales, gastando más de lo presupuestado por ley y luego solicitando aumento de crédito a través de este mecanismo. Esto implicó que al momento del cambio de administración el presupuesto ya estaba adjudicado en un 67% y el saldo en su mayoría ya se encontraba comprometido con licitaciones en curso, lo que de alguna manera limitó las posibilidades de la nueva administración para introducir modificaciones en los programas", agrega la memoria.

En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el informe señala que los objetivos centrales de la administración son la competitividad y la institucionalidad económica teniendo en cuanta que se busca mejorar la tasa de inversión en la economía para lograr mayores bases de crecimiento económico, generación de trabajo y mejora de los ingresos de los habitantes.

Sobre los objetivos por desarrollar para el 2021 se destaca que se va a "mantener acotado el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a través de operaciones de manejo de pasivos; avanzar en la desdolarización de la deuda, con el objetivo de alcanzar el 50% del total de la deuda; integrar el financiamiento sustentable en la gestión de deuda; fortalecer el relacionamiento estratégico y la comunicación con la base inversora asiática; mantener y reforzar el financiamiento disponible de los organismos multilaterales de crédito y profundizar la estrategia de manejo de activos y pasivos del sector público consolidado".

Finalmente, en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el informe destaca que, cuando se recibió la cartera, esta se caracterizaba por el "descontrol" en los gastos, "numerosas deudas y pagos pendientes", "desorden" administrativo, vínculos laborales "precarios" y deudas con personal, y ausencia de rumbos estratégicos comunes.

Desde el MEC dieron algunos ejemplos. "La debilidad de los mecanismos de control del gasto y la acumulación de decisiones arbitrarias se refleja, entre otros casos, en la evolución de las erogaciones por publicidad, que habían llegado a niveles exorbitantes", indican.

"Se encontró asimismo una situación de desorden y atraso en el manejo de los asuntos corrientes. Solo en la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, se encontraron más de 300 expedientes con trámites truncos o detenidos. Un ejemplo menor desde el punto de vista cuantitativo, pero grave en lo humano, es el de las pensiones graciables", añade.

