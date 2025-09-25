Gobierno presentó plan de incentivos a aerolíneas, pero Presupuesto no le asigna recursos

Locales

El Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Ley del Presupuesto un artículo que busca implementar un plan de incentivos para las aerolíneas con el fin de mejorar la conectividad aérea y un “incremento de la recepción de turistas”.

Concretamente, el apartado que menciona esto es el artículo 319, que encomienda al Ministerio de Turismo instrumentar un “incentivo a las empresas nacionales o extranjeras que brinden servicios aéreos internacionales regulares por la venta de pasajes aéreos”.

Según consignó El Observador, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, explicó en la comisión integrada de la Cámara de Diputados que el proyecto consta de una “devolución de efectivo” a las aerolíneas por cada venta incremental de pasajes respecto al año anterior, algo que supondría un monto máximo de devolución de, aproximadamente, US$ 1.250.000 por parte del Estado.

Sin embargo, el diputado colorado Gabriel Gurméndez fue quien hizo notar que el artículo sobre este régimen de incentivos no tenía recursos asignados. “Siento que este es un artículo vacío, porque no hay un solo peso asignado para este cometido. O sea, se le dice al Ministerio de Turismo que se le comete la instrumentación de un régimen de incentivos y no hay asignación de un solo peso para poder llevarla adelante”, afirmó.

“Tenemos instancias de refuerzos presupuestales —por supuesto que si el artículo de la conectividad no tiene presupuesto, no se puede ejecutar—, y también tenemos, por lo menos, cuatro instancias de Rendición de Cuentas en las que esperamos que el presupuesto, especialmente para el tema de la conectividad, se vea reflejado”, contestó el jerarca.

El plan surgió como parte de un acuerdo con el Sistema Nacional de Aeropuertos para intentar mejorar la competitividad bajando los precios de los pasajes y se tomó como referencia otras experiencias en países como Bélgica, Estados Unidos, Suecia, España y Brasil.

Menoni explicó en la sesión de la comisión que la idea es que “el Estado devuelva una cantidad y el privado devuelva la misma cantidad”. “Que devuelvan la misma cantidad es condición sine qua non para que esto salga. No puede haber un esfuerzo del Estado sin haber un esfuerzo del privado”, señaló.

