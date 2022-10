Gobierno posterga subasta de espectros 5G para asegurar que se oferte por todas las bandas

Política

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, compareció el pasado 15 de setiembre a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado en el marco del estudio de la Rendición de Cuentas, que fue aprobada este jueves.

El gobierno uruguayo autorizó en julio la realización de pruebas técnicas de tecnología 5 G a las tres empresas telefónicas (Antel, Claro y Movistar) que operan en el país por un período de tres meses, con el objetivo de realizar la subasta del espectro en setiembre de este año.

Sin embargo, la subasta no se realizó en la fecha que se había anunciado inicialmente.

Paganini fue consultado en el Parlamento por esta situación y el ministro respondió que el objetivo del gobierno es asegurar que haya ofertas para todos los espectros subastados, dado el antecedente de 2019 cuando esto no ocurrió.

En 2019 la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) otorgó espectros para internet móvil por US$ 65 millones, que se dividieron entre Movistar, Claro y Antel, las tres operadoras de internet móvil en el país. En esa ocasión, Antel pagó US$ 22,5 millones por cuatro frecuencias, pero se hizo de un total e seis dado que dos de ellas no tuvieron costo por falta de otros oferentes. Movistar pagó US$ 28 millones por cuatro bloques y Claro US$ 15 millones por dos.

El Poder Ejecutivo determinó en 2019 y también lo hará para la próxima subasta de tecnología 5 G en la banda de frecuencias 3,6 GHz en lo previo bloques reservados para Antel, en base a las necesidades de la estatal.

En esta línea, Paganini dijo que “habiendo una banda no utilizada, subastar otra parecía un contrasentido”.

El jerarca recordó que en 2019 cuando se hicieron las subastas de espectro 2.6 gigahertz se subastaron tres bandas: una de ellas previamente reservada para Antel, otra fue adjudicada a Movistar y la tercera quedó libre por falta de oferente.

Esto implicó que lo que las empresas de telefonía móvil pagaran al Estado un precio por la utilización de dichos espectros que promediaba la asignada a Antel, la de Movistar y la libre que quedó a un valor cero.

“Estamos procediendo a la subasta de la banda. Hemos anunciado que lo íbamos a hacer. Sin duda, a la brevedad van a salir las reglamentaciones para que se realice la subasta de tres bandas de 3.5 con la misma lógica con la que se realizó la de 2.6 en el sentido –discutible, pero a nuestro juicio sensato– de que Antel reserve una banda. Lo único que no queremos es que, si no hay oferta por una de las bandas, al promedio no se le tome como valor cero y, por lo tanto, se perjudique al que sí ofreció por otra banda para venderle a Antel a mitad de precio, antecedente que me parece inadecuado”, afirmó el ministro.

Y agregó: “Ojalá existan las tres ofertas o las dos ofertas adicionales, para que el erario público pueda recaudar por ese uso de espectro, que antes de fin de año lo tengamos asignado –creo que es el plazo al que podemos llegar con cierto realismo– y que el despliegue de 5G en la banda de 3.5 se realice el año que viene a la velocidad que consideramos importante realizarlo”.

La tecnología 5G es el nuevo estándar de comunicación móvil e implicará un aumento en la velocidad de la transmisión de datos y en la conectividad.

