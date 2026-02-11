Gobierno espera explicaciones de BASF: “Que nos digan antes y no después”, indicó Castillo

Locales

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que el gobierno no cuenta con información oficial por parte de BASF sobre su eventual retiro del país y la reducción de personal. En ese marco, anunció que la empresa fue convocada a una reunión para el viernes.

Consultado sobre la reestructura de la compañía Uruguay y un recorte del 40% de su plantilla, Castillo sostuvo que, hasta el momento, no hubo comunicación formal dirigida al Ministerio.

Según explicó, el encuentro servirá para que la empresa exponga “los argumentos de lo que está pasando” y detalle qué medidas evalúa respecto a los puestos de trabajo, ya sea mediante envíos al seguro de paro o desvinculaciones.

El jerarca cuestionó la forma en que se conoció la información y aseguró que “Uruguay no merece estar enterándose por los pasillos” de decisiones que repercuten en el empleo y en la economía.

En esa línea, remarcó que existen mecanismos para que, ante determinaciones de este tipo, las autoridades puedan conocer con anticipación los detalles y dimensionar el impacto. “Que nos digan antes, y no que nos avisen después”, reclamó.

