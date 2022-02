Gobierno elevó a 80 la edad para que pacientes covid graves puedan acceder a tocilizumab

Locales

El presidente Luis Lacalle Pou aprobó el uso del medicamento tocilizumab para el tratamiento de pacientes con coronavirus que permanecen internados en estado crítico en centros de salud.

En un decreto firmado el pasado 31 de enero, el Poder Ejecutivo aprobó este medicamento mientras dure la declaración de emergencia sanitaria que rige desde el 13 de marzo de 2020.

En el decreto se explica que el tocilizumab “es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante contra el receptor humano de interleucina 6 (IL-6) del subtipo de inmunoglobulina IgGI”. “Lleva varios años en el mercado estando autorizado por la EMA y FDA desde el año 2017 para artritis reumatoidea, artritis poliarticular juvenil ¡diopática y artritis idiopática sistémica juvenil. El tratamiento con tocilizumab ha mostrado evidencia de eficacia para el covid moderado a grave”, agrega el texto.

En cuanto a los eventos adversos que se han identificado se destaca la aparición de infecciones bacterianas, micobacterias, fúngicas, virales, u otros microorganismos oportunistas, que incluye, neumonías, infecciones urinarias, celulitis, entre otros. “Se recomienda cautela con pacientes con diagnóstico de tuberculosis. En los ensayos clínicos se ha visto perforaciones gastrointestinales, principalmente en pacientes con antecedentes de diverticulitis. A nivel de laboratorio se notifica la aparición de neutropenia, también reducción del recuento plaquetario no asociado a eventos clínicos graves y elevación de transaminasas y parámetros lipidíeos como el colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Se han reportado reacciones de hipersensibilidad incluyendo anafilaxia”, señala el decreto.

El texto explica que en el tratamiento de pacientes con coronavirus “se ha demostrado que la respuesta inmune del propio paciente tiene un rol clave en la generación y mantenimiento del proceso neumónico inflamatorio agudo con daño alveolar difuso, infiltrados de células mieloides y trombosis microvascular”. “Parte de este proceso inflamatorio está generado por mediadores inflamatorios, entre los cuales la IL-6 juega un rol muy importante. La inhibición del efecto de este mediador ha demostrado un efecto anti-inflamatorio muy potente”, agrega el decreto.

El estudio RECOVERY (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy) demostró el beneficio en un seguimiento de 28 días, para reducir la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. El beneficio fue mayor en los pacientes que recibieron concomitante corticoides. Similarmente, el estudio REMAP-CAP mostró que el uso de tocilizumab en pacientes críticos que reciben soporte orgánico disminuye el tiempo de requerimiento de dichos soportes y mejora la supervivencia.

Criterios para el uso de tocilizumab:

Menores de 80 años.

El paciente debe estar ingresado a nivel hospitalario.

Ausencia de mejoría de los parámetros respiratorios luego de 48 horas de dexametasona.

Y además: Debe tener una saturación de 02 < 92 % o necesidad de oxígeno suplementario y una Proteína C reactiva >75 mg/L, que no se explique por otra causa (ej. sobreinfección bacteriana y/o fúngica). o bien, • estar dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la administración de oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva y una Proteína C reactiva >75 mg/L.

Contraindicaciones del uso de tocilizumab:

a. Hipersensibilidad conocida al Tocilizumab.

b. Presencia o sospecha de infección viral activa diferente de SARS-Cov-2, infección por Mycobacteñum tuberculosis u otras infecciones bacterianas o fúngicas, que no se encuentren controladas.

Precaución para su uso: (valorar el beneficio de su indicación versus los riesgos)

a. Inmunosupresión significativa, particularmente aquellos pacientes con historia reciente de uso de otros inmunomoduladores biológicos.

b. Transaminasa glutámico pirúvica (TGP) >5 veces del límite normal.

c. Alto riesgo de perforación intestinal.

d. Neutropenia con 500 cel/mL o plaquetopenia (50000 cel/mL)

e. Es un medicamento Categoría C en el embarazo.

Dosificación:

Se administra una infusión intravenosa simple, diluyendo en 100 mi de solución salina al 0.9% e infundiendo en 60 minutos.

La dosis depende del peso:

A. 800 mg mayor de 90 kg peso

B. 600 mg con pesos entre mayor 65 kg y menor o igual de 90 kg

C. 400 mg con pesos entre mayor 40 kg y menor o igual 65 kg

D. 8 mg/kg con pesos iguales o menores a 40 kg

