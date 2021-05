Gobierno destinará US$16 millones para promover el trabajo de jóvenes y mayores de 45 años

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, encabezó este sábado por la noche una conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva en el marco del Día de los Trabajadores.

En primer lugar, el secretario de Estado saludó a los trabajadores del país y lamentó que, por segundo año seguido, el movimiento sindical no pueda realizar su acto de conmemoración.

"Saludamos que el PIT-CNT haya optado por formas alternativas de expresión, en línea con las definiciones vigentes", dijo.

Con respecto al empleo, señaló que "ha sido un año de gran afectación en el mundo y Uruguay no ha sido la excepción", y agregó que "miles de emprendimientos han debido cerrar y miles de trabajadores han sufrido el drama de la pérdida del empleo, mientras que otros viven con incertidumbre sobre su futuro laboral".

De todas formas, el ministro destacó que hace un año había cerca de 190.000 personas en seguro de paro, cifra que ahora descendió a 72.000. 50.000 de ellos están bajo el régimen habitual de seguro de desempleo, y otros 22.000 bajo el seguro parcial creado en el marco de la emergencia sanitaria.

"Si comparamos los que estaban en seguro de paro total antes de la pandemia, en 2019, con los 50.000 que están ahora, tenemos 3.000 trabajadores más actualmente. (Es decir,) estamos cerca de volver a números previos a la pandemia", dijo Mieres sobre este punto.

El ministro enumeró las principales medidas desarrolladas por el gobierno con el fin de "sostener" a los trabajadores y las empresas, y concluyó que el desempleo "osciló entre el 10,5% en febrero de 2020, previo a la declaración de emergencia sanitaria, y el 11,1% de febrero 2021".

"No alcanza con los niveles previos a la pandemia, que eran claramente muy insatisfactorios. Este gobierno tiene como tarea de más importancia la generación de trabajo para los uruguayos. Pueden estar seguros que seguiremos generando ideas y medidas para dar respuesta a los trabajadores y empleadores del país", expresó Mieres.

Para adelante

Durante su discurso, el ministro también detalló algunas medidas que se tomarán a futuro, como la creación de los mencionados jornales solidarios para 15.000 personas que se encuentran desempleadas.

Con respecto al impulso del empleo, Mieres anunció que "en los próximos días" se enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones a las normas de promoción del trabajo.

"La nueva normativa se concentrará en los jóvenes y en las personas mayores de 45 años, y en estos dos colectivos, la propuesta tendrá un componente adicional de promoción para el caso de las trabajadoras mujeres", contó Mieres, y explicó que estas franjas etarias son las más afectadas, y que en ambas, las mujeres están particularmente perjudicadas.

Para este fin, se dispondrá de 16 millones de dólares por año, durante 2021 y 2022, para incentivar la contratación de personas pertenecientes a estos grupos. Además, se simplificarán los instrumentos, reduciendo trámites burocráticos para que el acceso a estos subsidios "sea sencillo", relató Mieres.

Consultado por la prensa, el ministro explicó que cuando un empleador contrate a alguna de las personas incluidas en estas franjas y que cumpla con las condiciones, "va a tener un subsidio de determinada cantidad". Esto estará financiado con fondos de Inefop y de Rentas Generales.

Nuevo portal

Otro anuncio del ministro fue la creación del portal "Mi trabajo futuro", que permitirá que cualquier persona ingrese a evaluar su situación laboral, sus habilidades y competencias, detectar las oportunidades existentes en el mercado de empleo y conocer las propuestas de capacitación laboral disponibles para aspirar a nuevos empleos.

También informó que cuando la situación sanitaria mejore, se organizarán "jornadas por el empleo" en cada uno de los departamentos, con participación de autoridades departamentales y representantes de las organizaciones sindicales y empresariales locales.

Por último, la semana próxima se realizará el lanzamiento de la oferta de cursos de capacitación de Inefop. La meta, contó, es alcanzar a 50.000 trabajadores capacitados en el transcurso del 2021.

Salida de Bartol

Sobre el final de la conferencia, Mieres fue consultado sobre la salida de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Al respecto, el titular de Trabajo se limitó a decir que estaba en conocimiento de la situación y que la decisión "es un resorte del presidente de la República".

"No me compete hablar", dijo, e indicó que al momento no habló con Bartol ni con el ministro entrante, Martín Lema.