Gobierno de Trump intentó identificar fuentes de periodistas de tres medios de EE. UU.

Internacionales

El Departamento de Justicia de la administración Trump desafió la política de la agencia en un intento de identificar las fuentes de los periodistas, alegó el inspector general de la agencia en un nuevo informe .

El informe asegura que la agencia buscó “registros de comunicaciones sin contenido” (información como registros de correo electrónico, en lugar del contenido de esas conversaciones) sobre ocho periodistas de The New York Times , The Washington Post y CNN, informó The Verge.

El Times había informado anteriormente que el Departamento de Justicia de Trump estaba investigando si el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James Comey había sido la fuente de información clasificada que se filtró en 2017 sobre piratas informáticos rusos.

El informe llega a poco más de un mes de que el presidente electo Donald Trump reanude su mandato tras la victoria electoral y plantea interrogantes sobre cómo su administración manejará solicitudes de información similares en el futuro.

El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) intentó aprobar la Ley de Protección de los Periodistas contra el Espionaje Estatal Explotador (PRESS, por sus siglas en inglés) por consentimiento unánime el martes, pero fue bloqueada por el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) . Si se aprueba, ayudaría a proteger a los periodistas de tener que revelar sus fuentes.