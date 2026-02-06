Gobierno de Canelones valida unas 400 multas diarias por exceso de velocidad

Locales

La Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias por radares de velocidad ubicados en el departamento.

El director de Tránsito de la comuna canaria, Alejandro Alberro, detalló a Subrayado el funcionamiento del mecanismo de validación de las multas. Según explicó, el cinemómetro registra el exceso de velocidad y la información se envía a un servidor, donde se comprueba que la imagen reúna todos los requisitos necesarios.

Posteriormente, el material se descarga y es revisado por un validador, es decir, un inspector de tránsito. Tras confirmarse la infracción, se procede a su publicación en el Diario Oficial. Cumplido el plazo legal, al undécimo día, las multas se incorporan al Sucive y comienzan a regir.

“Para garantía del conductor y de la institución, cada imagen cuenta con un video en que se ve toda la secuencia de ese vehículo”, indicó.

Alberro agregó que las sanciones aplicadas a vehículos que no tienen matrícula o circulan con la chapa tapada son eliminadas del sistema.

Asimismo, el director de Tránsito de Canelones señaló que el registro de imágenes obtenido por los radares permitió identificar situaciones de matrículas clonadas, por lo que esas multas fueron anuladas.

También estimó que, en promedio, la infracción queda disponible en la página web de la comuna canaria unas 72 horas hábiles después de haberse cometido.

Alberro señaló que la cantidad de multas aplicadas se redujo en un 40% desde la instalación de los radares.

