Gobierno celebró anuncios de inversión por US$ 1.500 millones para cinco departamentos

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Uruguay registró en una semana anuncios de inversión por casi 1.500 millones de dólares, en proyectos distribuidos en cinco departamentos: Maldonado, Colonia, Florida, Cerro Largo y Montevideo, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las iniciativas abarcan sectores como telecomunicaciones, energía, logística, comercio y turismo, y forman parte de la estrategia del gobierno para atraer capitales y generar empleo en todo el territorio.

Uno de los anuncios más relevantes se dio en Montevideo, donde la empresa Millicom, a través de su marca Tigo, confirmó su llegada al país con un plan de inversión de 600 millones de dólares, tras adquirir la operación de Telefónica en Uruguay.

En Maldonado, el grupo inversor JHSF proyecta una inversión de unos 400 millones de dólares para transformar el complejo Enjoy Punta del Este en un desarrollo integral con hotel, centro comercial, casino y residencias, orientado a un público de alto poder adquisitivo.

Por su parte, en Colonia del Sacramento se anunció la construcción de un nuevo centro comercial que generará más de 250 puestos de trabajo y busca convertirse en un polo de actividad para la zona.

En Florida, el foco está puesto en el desarrollo de un polo logístico de más de 75 hectáreas, concebido como un “puerto seco” con conexión ferroviaria y vial al Mercosur. El proyecto incluye infraestructura para manejo de contenedores, granos y productos forestales, y apunta a fortalecer el rol del departamento en las cadenas de transporte regionales.

A estos anuncios se suma una inversión energética clave en Cerro Largo, donde UTE construirá el parque fotovoltaico más grande del país, con una inversión de 75 millones de dólares. La planta generará más de 75 megavatios, abastecerá a unos 65.000 usuarios y empleará a más de 100 personas durante su desarrollo.

Desde el gobierno destacaron que el conjunto de proyectos representa una señal de confianza en la economía uruguaya y en su estabilidad, además de contribuir a un crecimiento más equilibrado entre distintas regiones del país.

En ese sentido, las autoridades subrayaron que se vienen implementando medidas para facilitar la llegada de inversiones, como cambios en los regímenes de promoción y la creación de herramientas específicas para fortalecer el vínculo con el sector privado.

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