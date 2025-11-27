Gobierno aumenta desaprobación; la gestión en seguridad es el aspecto más cuestionado

Montevideo Portal
La evaluación del gobierno liderado por Yamandú Orsi por la opinión pública mantiene números parecidos a los registrados en setiembre-octubre en cuanto a la desaprobación.
El último Monitor de Opinión Pública de la consultora Opción Consultores mostró que la administración cierra noviembre con opiniones divididas y una baja en la aprobación en las áreas de economía y seguridad.
Según el informe, el 28% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno, mientras el 30% la desaprueba —un punto por encima de la última encuesta—. El grupo más numeroso vuelve a ser el de quienes mantienen una postura neutra: el 39% califica la gestión como “ni buena ni mala”. Esta proporción va decayendo, ya que en la encuesta de julio-agosto fue del 43% y en el último reporte había alcanzado el 40%.
En el caso del presidente, la evaluación es más favorable, debido a que Orsi obtiene 34% de aprobación, seis puntos por encima de la valoración de su gobierno, aunque la desaprobación se mantiene en el 30%.
La opinión del aspecto económico acompaña la tendencia general, aunque con una caída más notoria en el último trimestre. De acuerdo con el estudio, solo el 27% aprueba la gestión económica, mientras el 35% la desaprueba. Este último dato representa un fuerte salto respecto al 19% de desaprobación registrado en la encuesta de julio-agosto.
La seguridad es, con amplia diferencia, el punto más negativo para la ciudadanía. La encuesta revela que solo el 16% aprueba la gestión, mientras el 60% la desaprueba, dejando así el saldo más adverso entre todas las áreas analizadas.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]