Gobierno aumenta desaprobación; la gestión en seguridad es el aspecto más cuestionado

La evaluación del gobierno liderado por Yamandú Orsi por la opinión pública mantiene números parecidos a los registrados en setiembre-octubre en cuanto a la desaprobación.

El último Monitor de Opinión Pública de la consultora Opción Consultores mostró que la administración cierra noviembre con opiniones divididas y una baja en la aprobación en las áreas de economía y seguridad.

Según el informe, el 28% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno, mientras el 30% la desaprueba —un punto por encima de la última encuesta—. El grupo más numeroso vuelve a ser el de quienes mantienen una postura neutra: el 39% califica la gestión como “ni buena ni mala”. Esta proporción va decayendo, ya que en la encuesta de julio-agosto fue del 43% y en el último reporte había alcanzado el 40%.

En el caso del presidente, la evaluación es más favorable, debido a que Orsi obtiene 34% de aprobación, seis puntos por encima de la valoración de su gobierno, aunque la desaprobación se mantiene en el 30%.

La opinión del aspecto económico acompaña la tendencia general, aunque con una caída más notoria en el último trimestre. De acuerdo con el estudio, solo el 27% aprueba la gestión económica, mientras el 35% la desaprueba. Este último dato representa un fuerte salto respecto al 19% de desaprobación registrado en la encuesta de julio-agosto.

La seguridad es, con amplia diferencia, el punto más negativo para la ciudadanía. La encuesta revela que solo el 16% aprueba la gestión, mientras el 60% la desaprueba, dejando así el saldo más adverso entre todas las áreas analizadas.

