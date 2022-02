Gobierno argentino prohibió la venta de un tipo dulce de leche de una reconocida marca

Internacionales

No me la container

El gobierno argentino prohibió este martes la venta de un “dulce de leche falsificado” de la reconocida marca de alfajores Havanna, según consignan los medios locales. En concreto, la prohibición la hizo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina y se informó a través del boletín oficial.

En concreto, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino del “producto falsificado” en cuyo rótulo dice “Dulce de leche libre de gluten marca Havanna”, señala el boletín. Infobae consigna que el argumento que dio el órgano estatal para la negativa es que se trarta de un producto “falsificado”, por “carecer de registros”, por estar “falsamente rotulado al consignar en su rótulo un registro de producto inexistente” y por estar consignado el logo de Alimento Libre de Gluten, resultando ser en consecuencia “un producto ilegal”.

Las actuaciones fueron iniciadas tras la denuncia de un “legítimo elaborador” de este producto. “El denunciante tomo conocimiento a través de consumidores que en al menos cuatro comercios de una feria de la ciudad de Iguazú de la Provincia de Misiones detectaron la venta de potes de cartón con aparentes características normales de identificación, envasado y rotulación, e indica, que el producto investigado no es de elaboración ni propiedad de la firma Havanna SA”, fundamentaron desde la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios.

“El producto falsificado se identifica con una versión de rotulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020; en cuanto al rotulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno, en lo que concierne al fechado no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma (“Venc: dd/mm/aaaa”) y el producto falsificado (Vto: dd/mes/aaaa); en cuanto a la dirección de email del servicio de atención al cliente que indica el rotulo del producto ilegitimo ya no existe (customerserv@havanna.com.ar) y la real es sac@havanna.com.ar. En referencia a la vida útil del legítimo producto, manifiesta que es de 75 días, por lo que al encontrarse discontinuado desde febrero de 2020 resulta imposible que el producto esté vigente”, agregaron.