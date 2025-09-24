Locales

Gobierno anuncia que “poderosa universidad” de Estados Unidos se instalará en Uruguay

Montevideo Portal

La Universidad Internacional de la Florida (FIU), de las más grandes de Estados Unidos, anunció que se instalará en Uruguay “con fines educativos” con su Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de acuerdo con lo que informaron a Montevideo Portal fuentes del gobierno.

Para eso, el primer paso fue nombrar representante del instituto en Uruguay al estratega geopolítico argentino Andrés Andy Rivas. La sede tendrá su edificio propio.

El anuncio se dio en el marco de la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita oficial incluye a una delegación de ministros del gobierno entre los que está el canciller Mario Lubetkin.

En la mañana de este miércoles 24 de setiembre, ambos participaron de un desayuno organizado por la universidad, en la que Orsi realizó una presentación en la que destacó sus políticas y gestión a inversiones.

“Esto se da a partir de la intención de esta poderosa universidad de Miami, que está pensando en instalarse en Uruguay”, manifestó Lubetkin en la previa del encuentro, en entrevista telefónica con Desayunos informales (Canal 12) este miércoles.

Rivas es consultor y especialista en geopolítica, campañas internacionales y planificación estratégica. Ha sido asesor de candidatos, gobiernos y organizaciones en elecciones, toma de decisiones políticas y posicionamiento internacional.

El Centro Adam Smith para la Libertad Económica fue establecido por la Legislatura y el gobernador de Florida en 2020. Funciona como un centro de pensamiento (think tank) independiente y no partidista enfocado en promover la libertad económica y la prosperidad; se instala en Uruguay con fines educativos.

A mitad de año, el gobierno de Orsi derogó un decreto firmado por Luis Lacalle Pou que establecía que las instituciones extranjeras autorizadas para funcionar en Uruguay tengan que cumplir con los mismos requisitos que las universidades privadas nacionales.

Montevideo Portal