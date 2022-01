Gobierno analiza crear corredores sanitarios para que uruguayos con covid regresen al país

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y las dos autoridades máximas del Ministerio de Salud Pública (MSP), el ministro Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian, en donde hicieron referencia a varios asuntos, entre ellos, la situación de uruguayos y argentinos que están con covid positivo y buscan regresar a su país.

El mandatario se refirió a este asunto cuando fue consultado sobre si hay posibilidades de cerrar las fronteras ante el aumento de casos a nivel nacional, pero también a nivel regional, específicamente en Argentina. Lacalle contestó que “no” piensan en cerrar, más bien lo contrario porque existen algunos casos, “que no son muchos, pero son personas”, de argentinos o uruguayos que tienen coronavirus y que no pueden cruzar a hacer la cuarentena en su casa.

“Estamos tratando de establecer cordones sanitarios para que estos uruguayos y argentinos puedan, de alguna manera aislada, trasladarse en un vehículo particular a sus casas a hacer la cuarentena porque no solo les significa estar lejos de sus seres queridos, sino que también les significa una erogación muy grande”, explicó.

“Si bien salen de acá con un test de PCR negativo, del otro lado de la frontera le están exigiendo otro test rápido y eso hace que tengan que volver para atrás. Cierre no, estamos tratando de facilitar el traspaso de ciudadanos que en este caso están contagiados, pero cierre no estamos pensando”, añadió.

En tanto, el nacionalista indicó que las recomendaciones del gobierno ante esta nueva variante Ómicron son las mismas que para las variantes anteriores. “Es cierta la preocupación de algunas personas que nos comentan y dicen que se ha visto presionado el primer nivel de asistencia, y es cierto. También nos ha sucedido lo mismo con el tema de los test, tanto el momento del hisopado como del resultado”, indicó.

No obstante, señaló que Uruguay mantendrá el testeo a asintomáticos, una medida que tomaron países como Israel o Argentina. “Nosotros, en una actitud más garantista no vamos a proceder de la misma manera”, señaló.

“Se ha sugerido la toma de medidas, se ha sugerido tomas de medidas todavía no sabemos cuáles. Nos podemos imaginar porque algunos que son los creadores de la cuarentena obligatoria quizás vayan por ese camino de restringir. Nosotros claramente decimos que, a veces, no tomar medida es una medida. Con las medidas no farmacológicas y la vacuna estamos con cierta tranquilidad, dentro de la existencia y convivencia de una pandemia, como está todo el mundo”, concluyó.

