Gobernadores de todos los estados desoyeron a Bolsonaro en la definición de la cuarentena

Internacionales

Los gobernadores de los 27 estados de Brasil anunciaron este miércoles que desoirán las críticas hechas por el presidente Jair Bolsonaro a las cuarentenas que han impuesto por el coronavirus y que seguirán apegados a los consejos de la OMS.



En mayor o menor medida, los gobernadores han restringido tanto las actividades económicas como la circulación de personas debido a la creciente incidencia de la COVID-19 en un país de 210 millones de habitantes, en el que, según los últimos datos oficiales, hay 2.433 contagiados y 57 muertes, casi un mes después del primer caso.



A pesar de ese cuadro, y en un pronunciamiento en cadena de radio y televisión, Bolsonaro criticó este martes a los gobernadores y los instó a levantar esas restricciones, convencido de que la "vida debe seguir", los "empleos tienen que ser mantenidos" y los "ingresos de las familias tienen que ser preservados".



El líder de la ultraderecha brasileña desafió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó al virus de "gripecita" y afirmó que "no hay por qué cerrar escuelas", cuando "en el mundo" los más afectados por la pandemia son los mayores de 60 años, entre los que él mismo está, con 65 cumplidos el pasado sábado.



En una videoconferencia realizada este miércoles entre 26 de los 27 gobernadores, se acordó mantener las medidas restrictivas pese a la opinión del mandatario, y seguir "estrictamente" los consejos de la OMS y casi toda la comunidad científica internacional, que defienden el aislamiento social para frenar al coronavirus.



El único ausente en la videoconferencia fue el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien fue el primero en aplicar restricciones a la actividad económica y ya había anticipado que las mantendría.



En la misma línea que los gobernadores se manifestó el Frente Nacional de Alcaldes, que agrupa a los jefes de los 5.571 municipios del país, que han adoptado sus propias medidas restrictivas dentro del marco de sus posibilidades constitucionales.



En una nota oficial, el Frente Nacional de Alcaldes aclaró que sus miembros "continuarán siguiendo las recomendaciones de la OMS y, hasta el momento, del Ministerio de Salud", que en parte ha dado apoyo a las medidas restrictivas adoptadas por estados o municipios.



Según los alcaldes, "la postura del presidente es aislada" y en los municipios se adoptarán las medidas necesarias para "cuidar la vida de la personas y de los ciudadanos de todas las edades, lo cual debe ser el principio humanitario de quien tiene la responsabilidad de liderar", bien sea "en un ayuntamiento, un estado o el país".



A pesar del discurso de Bolsonaro, las cuarentenas son apoyadas de alguna forma por el Gobierno a través del Ministerio de Salud, cuyo titular, Luiz Henrique Mandetta, consideró este miércoles que, en casos que no precisó, pudo haber "algún error al calibrar" las medidas.



"La cuarentena es un remedio extremadamente amargo" y pudiera limitarse a "un barrio o una ciudad" en vez de afectar a todo un estado, indicó el ministro, quien agregó que en los últimos días hubo un "efecto cascada de cuarentenas" en el país, que incluso ha llegado a municipios que no han registrado casos de COVID-19.

EFE