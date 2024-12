Gobernador de Nueva Jersey pide ayuda a Biden para investigar drones misteriosos

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, pidió más ayuda federal al presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, para investigar la misteriosa aparición de drones sobre ese estado y que se han denunciado ante la Policía desde el pasado 18 de noviembre.

Murphy recordó al mandatario que, debido a las leyes existentes, se limita la capacidad de las fuerzas de seguridad estatales y locales para contrarrestar a una aeronave no tripulada. Además, señaló que necesitan más recursos federales y descifrar así qué hay detrás de estas apariciones y avistamientos.

“Los residentes de Nueva Jersey merecen información más concreta sobre estos avistamientos de sistemas de aeronaves no tripuladas y qué los está causando”, indicó el demócrata en una carta enviada a Biden el jueves y que publicó en su cuenta de X.

“Los continuos informes sobre la actividad han suscitado más preguntas que respuestas y han provocado la aparición de teorías conspirativas en las redes sociales y otras plataformas”, señaló el gobernador a Biden, a quien agradeció el asesoramiento que le ha brindado el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI liderando esta investigación.

I wrote to @POTUS to express my concerns about reports of unmanned aircraft systems in and around NJ airspace.



Since existing laws limit the ability of state and local law enforcement to counter UAS, more federal resources are needed to understand what is behind this activity. pic.twitter.com/mkeUeW7ury