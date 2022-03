Gobernador de Florida firma polémica ley "No digas gay" y le llueven críticas

El gobernador de Florida (Estados Unidos), el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes la polémica ley popularmente conocida como "Don't Say Gay" ("No digas gay"), que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado. Las críticas estallaron de inmediato.

Un día después de ser motivo de burla en la ceremonia de los Premios Óscar por la ley ahora promulgada, DeSantis subrayó en una rueda de prensa tras poner su firma en el documento que no le "importa" lo que digan ni Hollywood, ni los medios, ni las corporaciones.

La ley, oficialmente llamada "Derechos de los padres en la educación", impide básicamente que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en las clases con alumnos de jardín de infancia, primer y segundo grado, que tienen edades en torno a 5 o 6 años.

A partir de tercer grado de educación primaria ambas cuestiones pueden ser abordadas de una forma "apropiada para la edad".

Según la ley promulgada hoy, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios si incumplen esta disposición.

Today, I signed HB 1557, the Parental Rights in Education Act, into law.



It ensures parents can send their kids to kindergarten without gender ideology being injected into instruction and they will be notified and have the right to decline healthcare services offered at schools. pic.twitter.com/OLnW2GLrJl