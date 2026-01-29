Policiales

Gladiadores del asfalto: pelea con hacha y machete en la ruta y en pleno día

Una escena propia de un filme distópico fue captada en las últimas horas en medio de la ruta nacional 8, en la entrada de la localidad lavallejina de Solís de Mataojo.

Allí, según la televisora local Vivo Cable Color, tres sujetos se trabaron en lucha con machetes y hachas. El suceso se produjo a plena luz del día y provocó estupor entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

De momento, no se emitió un reporte oficial de lo ocurrido. Versiones que circulan a nivel local señalan que al menos uno de los combatientes habría resultado herido.