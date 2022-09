Giorgia Meloni, sus “Fratelli” y sus socios: los protagonistas de la nueva era de Italia

Internacionales

Por primera vez en la historia de Italia, una mujer ocupará el puesto de presidenta del Consejo de Ministros, es decir, la jefatura de Gobierno del país. Giorgia Meloni encabeza la coalición de partidos de derecha que, tras ganar con más del 40% de los votos las elecciones del pasado domingo, la llevará a gobernar "la Bota" desde el Palazzo Chigi en Roma, sucediendo a Mario Draghi.

Este grupo parlamentario está integrado por cuatro partidos: Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia, en lengua vernácula) —liderados por Meloni—; Lega (Liga), que encabeza Mateo Salvini; Forza Italia (Fuerza Italia), el partido del expresidente Silvio Berlusconi y Noi Moderati (Nosotros Moderados), que preside Maurizio Lipi. La autodenominada “coalición de centroderecha” en alcanzó la mayoría parlamentaria más amplia desde 2008 este domingo, dominando en ambas cámaras.

Hasta esta legislatura, el Parlamento italiano tenía 950 integrantes —630 diputados y 321 senadores—, sin embargo, luego de la reforma constitucional de 2020, el Poder Legislativo tendrá 600 miembros, 400 en Diputados y 200 en el Senado. De estos escaños, la futura coalición de Gobierno ocupará 237 bancas en la cámara baja y 112 en la alta. Los Fratelli de Meloni contarán con 118 diputados y 66 senadores, ocupando el rol preponderante en sus respectivas bancadas.

¿Quién es Giorgia Meloni?

El Movimiento Social Italiano (MSI) fue fundado en 1946, por seguidores de Benito Mussolini y de su República Social Italiana. El partido de la flama tricolor —su símbolo— duró hasta 1995 y en su sección juvenil, el Frente de la Juventud, comenzó sus primeros pasos en la política una joven Giorgia Meloni, con apenas 15 años.

Era 1992, dos años antes del mejor resultado electoral del MSI y tres antes de que se convirtiera en la Alianza Nacional de Gianfranco Fini. En ese partido, que continuó levantando el estandarte del posfascismo, Meloni se conviritió en la presidenta nacional de Azione Studentesca (Acción Estudiantil), su movimiento juvenil. Ella seguiría integrando el partido cuando este se fusionó con Forza Italia en 2009 en la coalición llamada El Pueblo de la Libertad (PDL), donde lideraría la sección juvenil de todo el bloque, Giovane Italia (Joven Italia), convirtiéndose en la primera presidenta mujer de una organización para jóvenes de derecha.

En 2012, junto a Guido Crosetto —exsubsecretario de Defensa de Berlusconi— dirigieron el grupo que se escindió del PDL, tomaron el primer verso del himno nacional de Italia y fundaron Fratelli d'Italia, que retomaría la flama tricolor del MSI en su insignia partidaria. En 2014 sucedió en la presidencia del partido a Ignacio La Russa, quien fuera en su momento ministro de Defensa del gobierno del PDL, ocupando hasta hoy la dirección del partido.

Entre el 2004 y el 2006, la política trabajó en el Secolo d'Italia (Siglo de Italia), periódico fundado en 1952 y convertido en el órgano oficial del MSI en 1963.

La carrera de Meloni dentro de la estructura estatal comenzó en 1998, cuando fue electa concejal de la provincia de Roma, donde permaneció hasta 2002. Cuatro años más tarde, a sus 29 años, fue electa diputada para la cámara baja por AN, siendo la parlamentaria más joven de la quinceava legislatura de la República Italiana, llegando a ser una de las vicepresidentas del órgano entre 2006 al 2008. Desde entonces ocupó escaños en la Cámara de Diputados.

Cuando, gracias al PDL, Berlusconi alcanzó ese año su tercer período de gobierno, el jefe de Gobierno la nombró ministra para la Juventud, cargo que ocupó hasta el 2011.

En mayo de 2021, el Financial Times la describió como “el astro naciente de la extrema derecha italiana”, comparándola con la líder derechista francesa Marine Le Pen. Meloni se ha manifestado numerosas veces en contra del matrimonio y la unión civil entre personas del mismo sexo, así como la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, pidiendo cambiar la Constitución para establecer como ilegales las familias homoparentales.

Durante su carrera también apuntó contra la migración de “no europeo” y del incipiente multiculturalismo que trae en consecuencia, sosteniendo en una entrevista radial que existe un plan para “desestructurar” la sociedad de Italia y privarla de su identidad. A su vez, se ha mostrado contraria a la eutanasia, la legislación del cannabis, la eutanasia, la maternidad subrogada y el aborto.

“No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva”, dijo Meloni en un acto electoral del partido de ultraderecha español Vox en Marbella, resumiendo a grandes rasgos la visión política con la que gobernará Italia desde Chigi, con la ayuda de sus Fratelli y sus socios.

