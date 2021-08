Gimnasio y autos chocadores: el esparcimiento de los talibanes tras hacerse con Kabul

Los registros, publicados por el medio francés Mediavenir, se viralizaron rápidamente en las redes sociales y ofrecen un llamativo y tragicómico contraste con otras imágenes mucho menos pintorescas, como las que llegan desde el aeropuerto internacional de Kabul.

Uno de los videos muestra a los milicianos divirtiéndose en los autos chocadores de un parque de atracciones. Los combatientes no abandonan sus armas largas ni siquiera en ese momento de esparcimiento, detalle que convierte una escena relajada en una postal estrambótica.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35