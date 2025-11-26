Gigante tecnológica confirmó que deja de operar en Uruguay y despide a 30 trabajadores

Economía

La empresa de tecnología Tether confirmó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que cerrará sus operaciones en Uruguay y despedirá a 30 trabajadores que ejercían funciones en el país.

La multinacional tiene 38 empleados en territorio nacional y de ellos solo ocho serán reubicados. Hace algunos meses, la compañía había anunciado que detendría sus inversiones en el país por los altos costos de energía y falta de un “marco tarifario competitivo”.

A pesar de ser uno de los principales consumidores de energía, Tether no logró acceder a un precio preferencial de la tarifa de UTE. La multinacional había proyectado inversiones en Uruguay por un total de US$ 500 millones, de los que ya se habían ejecutado US$ 100 millones y otros US$ 50 millones para infraestructura.

Se estima que la empresa venía solicitando tener un esquema tarifario más beneficioso desde noviembre de 2023. Según reconstruyó El Observador, la situación se encuentra estancada desde abril de 2024, mes en el que UTE planteó una salida con un esquema tarifario “más competitivo”, pero finalmente su Directorio no lo aprobó.

Tether consumía energía por un total aproximado de US$ 2 millones por mes. Tras el impago de la factura de mayo, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, firmó una resolución en junio para aceptar un “memorándum de entendimiento” con la gerencia comercial de la multinacional, pero estaba condicionado a que se mantuviera al día con el pago de sus obligaciones.

