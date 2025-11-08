Garlo, diputado del FA, denunció penalmente a un perfil de X por usar foto suya editada

Judiciales

Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio por Maldonado, radicó una denuncia penal en la jornada de este sábado por una publicación realizada por un perfil anónimo en la red social X.

Según informaron fuentes policiales a Montevideo Portal, el legislador frenteamplista radicó la demanda en la Seccional 1° del departamento, a raíz de una discusión que se generó entre el usuario en cuestión y el periodista Ignacio Álvarez.

“En el día de hoy radique denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta. Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos”, escribió el diputado.

La polémica se generó porque el conductor de La pecera (Azul FM) creyó que Garlo estaba detrás del perfil “@elolgasan”, un usuario vinculado a la coalición de izquierda que suele realizar comentarios políticos y que se camufla detrás de fotos del mítico actor estadounidense Steve Buscemi.

Con motivo del cumpleaños del exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi, dicho perfil anónimo subió el pasado 23 de octubre una foto de Garlo —con la cara tapada— con el exjerarca. Álvarez subió a su cuenta una captura de pantalla de ese posteo y la foto original, junto a la frase que utilizaba cuando conducía Santo y seña: “Porque todo se sabe”.

Un rato más tarde, el periodista publicó una captura del título de una entrevista a Garlo realizada recientemente en Montevideo Portal y un tuit de la cuenta “@elolgasan” sobre el atentado a Mónica Ferrero, además de la siguiente frase: “Lindo sobrinito se echó el presi [Orsi]. Y para peor garca, porque no da la cara”.

Luego de esa sucesión de publicaciones del periodista, “@elolgasan” le respondió tildándolo de “mediocre”. “Solo en la lógica perversa e inescrupulosa de un mediocre que se gana la vida intentando ensuciar la de otros se le puede ocurrir esto. La manera que eligió Ignacio Álvarez para ganarse la suya es patética. No soy el diputado Joaquín Garlo, que es mucho más digno que Álvarez”, escribió.

Garlo fue electo diputado por el Movimiento de Participación Popular en las pasadas elecciones. La referencia de Álvarez a Orsi es porque el joven legislador es su sobrino político.

