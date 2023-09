García y el plebiscito del Pit-Cnt: “Cuando le pidan la firma es para robarle los ahorros”

Política

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, participó este sábado de la inauguración de la casa de la Lista 40 del Partido Nacional, en la ciudad de Maldonado, y se refirió al plebiscito impulsado por el Pit-Cnt que pretende reformar el sistema de seguridad social.

“Cuando le pidan la firma para eliminar las AFAP, lo que le están haciendo es pedirle la firma para robarle sus ahorros que tiene como trabajador y trabajadora”, sostuvo.

La iniciativa de la central sindical propone reformar el artículo 67 de la constitución y aplicar ciertos cambios a las jubilaciones y pensiones. Entre sus puntos, está eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fijar la edad de retiro en 60 años y determinar que la jubilación mínima tenga un monto equivalente al Salario Mínimo Nacional. Además, la iniciativa propone que queden "prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio".

La Corte Electoral aprobó la papeleta para el plebiscito y el Pit-Cnt tendrá que juntar 270.000 firmas.

García agregó en ese sentido que pedir la firma para derogar la reforma de la seguridad social implica “el monumento a la demagogia y al populismo más grande que se encuentra en el Uruguay”.

“Todos sabemos que el sistema de seguridad social, si no lo reformábamos, colapsaba, se quebraba y no se podían pagar las jubilaciones y las pensiones. El Frente Amplio y el Pit-Cnt tendrían que tener honestidad intelectual, porque decir que van a formar una comisión no es decir nada. Harán 100.000 comisiones, pero acá hay que decir como se va a arreglar la ley, como se van a pagar las jubilaciones y pensiones”, aseguró el ministro, que mencionó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en referencia a su propuesta sobre establecer "un gran diálogo" nacional para cambiar la ley de seguridad social aprobada durante esta adminsitración.