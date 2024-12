García tras citación de Perciballe a Topolansky: “Era insostenible que no lo hiciera”

El exministro de Defensa y actual senador Javier García se expresó, así como lo hicieron otros políticos, sobre la decisión del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, de citar a declarar a Lucía Topolansky tras sus dichos sobre personas que mintieron en causas judiciales sobre hechos ocurridos en la dictadura militar.

En este orden, García apoyó la decisión del fiscal de citar a Topolansky a declarar. El exministro había reclamado que eso ocurriera.

“Está bien que el fiscal haya cambiado su posición inicial (como reclamamos ayer) y cite a la exvice. Era insostenible que no lo hiciera. Pero no es para ‘aclarar’, como dice al pasar el comunicado del fiscal, es para que diga clarito quiénes mintieron de acuerdo a lo que afirmó saber”, expresó el senador en X.

Previamente, García había reclamado que Perciballe actúe de oficio y “no se lave las manos”.

Para el exministro, las declaraciones de Topolansky “son gravísimas”.

“Es muy grave porque confiesan que saben que hay gente que mintió para que fuera gente presa. Es decir, que hay falsos testimonios de los que devinieron gente que esté presa por una mentira. Lo que importa es el estado de Derecho y que se aplique la ley”, había dicho García a Telemundo.

Está bien que el Fiscal haya cambiado su posición inicial (como reclamamos ayer) y cite a la ex vice. Era insostenible que no lo hiciera. Pero no es para “aclarar”, como dice al pasar el comunicado del fiscal, es para que diga clarito quiénes mintieron de acuerdo a lo que afirmó…